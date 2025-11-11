La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, Olivia Garza, pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al Instituto de Planeación reponer el procedimiento legal del proyecto del Plan General de Desarrollo, toda vez que fue publicado para su consulta sin cumplir con los pasos que establece la ley.

En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el Instituto se saltó etapas fundamentales del proceso, como la aprobación previa por parte de la Junta de Gobierno, su máximo órgano de decisión, y el periodo de difusión que debe garantizar el conocimiento público del documento antes de someterlo a consulta.

“Hacemos un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad y al Instituto de Planeación para reconducir el procedimiento legal del Plan General de Desarrollo. El Gobierno capitalino debe recuperar la legitimidad institucional de este instrumento y esto sólo se obtiene con la aprobación de la Junta de Gobierno”, subrayó.

En caso de no recomponer el camino, enfatizó, cualquier organización o ciudadano puede impugnar el proceso de consulta o solicitar la suspensión, argumentando que se violaron las etapas obligatorias del procedimiento de planeación.

Ante este contexto, Garza propuso tres acciones concretas: suspender la consulta hasta que la Junta de Gobierno apruebe el proyecto; que se convoque a sesión urgente de la Junta para la revisión del documento y establecer un periodo de difusión, previo a la consulta.

“Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la Ley, si hubiera voluntad política, en esta misma semana quedaría aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno y esta misma semana comienza el periodo de difusión”, consideró.

