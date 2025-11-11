Los legisladores de Morena y sus aliados rompieron el quórum de la sesión de este martes en el Congreso de la Ciudad de México por estar en contra de la lectura de un comunicado de la diputada panista América Rangel, en el que ofreció una disculpa pública a la comunidad trans por sus comentarios homofóbicos y discriminatorios.

Se tenía previsto discutir y aprobar durante estos trabajos cuatro iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, referentes a despojo, amenazas, lesiones en razón de género y asociación delictuosa, por lo que el diputado panista Ricardo Rubio advirtió que “los van a regañar” por no haber aprobado estos dictámenes.

La disputa comenzó cuando el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, anunció que se recibió un comunicado de la diputada América Rangel y pidió su lectura. En ese momento, la legisladora Diana Sánchez Barrios pidió que la propia América Rangel lo leyera, a los que Jesús Sesma fue tajante y aseveró que “todos los comunicados que envían diputados a esta Mesa Directiva los lee el Secretario o la Secretaria, éste no será una distinción”.

Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, revirió que una disculpa pública debe ser personal. Gerardo Villanueva le pidió al presidente de la Mesa Directiva que le solicitara a Rangel Lorenzana leer su comunicado, a lo que Sesma respondió que no puede obligar a nadie a leer comunicados y que esa es una decisión personal.

Al ver que estas peticiones no fueron escuchadas, Alberto Martínez Urincho le pidió a Jesús Sesma retirar el comunicado del orden del día, a lo que el legislador del PVEM contestó que la Sesión de Conferencia aprobó el orden del día “y lo que tiene que hacer la Mesa Directiva es respetar el orden del día aprobado por 14 diputados que estuvieron presentes y votaron ayer a favor”.

Como las quejas de los morenistas continuaban, el presidente de la Mesa Directiva pidió un receso para dialogar con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para intentar llegar a un acuerdo.

Tras el receso, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, aseguró que no permitirá que se merme el derecho de su diputada de enviar un comunicado y que se le dé lectura “porque dicho sea de paso no hay sanción, no hay resolución y lo que está haciendo mi diputada hoy es emitir una disculpa pública, voluntaria y anticipada”.

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, recordó que durante la Legislatura pasada América Rangel se dedicó a ofender una y otra vez a las personas de la diversidad sexual, por lo que consideró esta disculpa pública como un engaño.

“Esto no se soluciona con un papel escrito. Si se tuviera el valor moral se tomaría esta tribuna y se le diría de frente a las mujeres trans: ‘te pido una disculpa por agredirte; te pido una disculpa por ofenderte; te pido una disculpa por no reconocerte; te pido una disculpa por no reconocer tus derechos’, eso se llama valentía”, comentó.

Por lo anterior, anunció que su Grupo Parlamentario, el del PT y el Verde se iban a retirar de la sesión porque no compartían el contenido del comunicado en comento.

Jesús Sesma reiteró que la Sesión de Conferencia y el pleno aprobaron el orden del día, por lo que se procedió a la lectura del comunicado.

Durante la lectura del comunicado, en el que se lee: “la de la voz, diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, ofrece una disculpa pública a la ciudadana Victoria Romero Sámano y a las personas trans, por los comentarios expresados que resultaron de carácter discriminatorio. Asimismo, hago de su conocimiento que he decidido participar en el curso ‘El ABC de la Igualdad y la No Discriminación, impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)”, los legisladores del oficialismo abandonaron el pleno.

Después se pidió rectificación de quórum y al no haberlo, los trabajos legislativos se suspendieron. “Si puede proceder a los descuentos de que quienes no se encuentran presentes. Qué pena, se iban a votar los dictámenes de la Jefa de Gobierno, los van a regañar”, concluyó Ricardo Rubio.

