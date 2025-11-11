La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que entre enero y octubre de 2025, los delitos de alto impacto se redujeron en un 13% en la Ciudad de México, respecto al mismo periodo del año pasado.

Al presentar el informe de seguridad mensual, Brugada Molina, precisó que en ese período, el homicidio doloso tuvo una reducción del 9% -que pasaron de 735 entre enero y octubre de 2024 a 667 en el mismo periodo del año en curso- y del 12% en el delito de robo de vehículos con y sin violencia.

Este último delito pasó de 5 mil 640 casos en 2024 a 4 mil 952 entre enero y octubre de este año.

Respecto al feminicidio, la mandataria destacó una reducción del 32.2% respecto a los primeros 10 meses de 2024.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina resaltó avances también en cuanto al delito de extorsión en la capital del país, pues indicó que han sido detenidas 238 personas por extorsión o tentativa de extorsión, lo que representa un 50% con respecto a 2024.

Afirmó que en la CDMX “tenemos las tres P” de la prevención del delito, que son: policía cercana a la gente, patrullaje territorial y puntos de videovigilancia en aumento.

Por otro lado, destacó que su administración tiene tres claves para la construcción de un territorio de paz e igualdad: educación y trabajo para los jóvenes, presencia del gobierno en territorios prioritarios y más empleo y bienestar social.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que desde el inicio de la administración hasta el 31 de octubre se ha logrado la detección de 7 mil 262 personas por delitos de alto impacto.

