Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

El Sistema de Transporte Colectivo se alista para la reapertura del tramo Juanacatlán a Observatorio, por lo que informa que mañana, miércoles 12 de noviembre, el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas.

El Metro explicó que la modificación al horario de servicio es necesaria para realizar pruebas integrales, previo a la apertura de la Línea 1 hasta la terminal Observatorio.

En esta ocasión se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes en el tramo Pantitlán-Chapultepec.

El STC Metro solicita al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en la fecha señalada la última corrida de los trenes saldrá a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, que son Pantitlán y Chapultepec.

En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

