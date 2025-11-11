Más Información
El Sistema de Transporte Colectivo se alista para la reapertura del tramo Juanacatlán a Observatorio, por lo que informa que mañana, miércoles 12 de noviembre, el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas.
El Metro explicó que la modificación al horario de servicio es necesaria para realizar pruebas integrales, previo a la apertura de la Línea 1 hasta la terminal Observatorio.
En esta ocasión se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes en el tramo Pantitlán-Chapultepec.
El STC Metro solicita al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en la fecha señalada la última corrida de los trenes saldrá a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, que son Pantitlán y Chapultepec.
En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.
