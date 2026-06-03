Los Reyes La Paz, Méx.-Dos mujeres, quienes están señaladas de ser integrantes de “Los Vallarta”, un grupo delictivo que opera en varios municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, fueron capturadas por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su probable participación en el delito de homicidio.

Se trata de Jazmín “N”, alias “La China” y Leslie Elisa “N”, alias “La Güera”, quienes son investigadas por cometer ese ilícito.

La investigación iniciada por la FGJEM estableció que Jazmín “N”, al parecer participó en un hecho registrado el pasado 26 de abril en el municipio de Los Reyes La Paz, donde habría ordenado a dos sujetos que privaran de la vida a una persona que se encontraba al interior de un bar, para lo cual les entregó un arma de fuego.

Jazmín “N”, alias “La China”, fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl. Foto: iStock

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Al llegar a ese inmueble los hombres dispararon en contra de la víctima causándole la muerte, para después colocar una cartulina con un mensaje intimidatorio firmado por el “Lic. Vallarta.”

Luego de que obtuvo una orden de aprehensión los miembros de la corporación mexiquense cumplimentaron el mandamiento judicial en su contra.

Jazmín “N”, alias “La China”, fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez, quien tras revisar los datos aportados por el agente del Ministerio Público determinó su vinculación a proceso, impuso medida cautelar de prisión preventiva y se otorgaron dos meses para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo con la fiscalía, alias “La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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De acuerdo con la fiscalía, alias “La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula vinculada a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, y quien era el principal enlace entre las cárceles y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos.

Ese sujeto actualmente se encuentra recluido en el penal Neza Bordo, vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio de dos policías municipales.

Por lo que hace a Leslie Elisa, alias “La Güera”, quien es identificada como pareja sentimental de Fernando “N”, fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio, hechos registrados el pasado 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando, de acuerdo a la investigación iniciada por la fiscalía, presumiblemente ordenó a dos sujetos privar de la vida a un hombre, hechos que fueron cometidos en un local de venta de pollo en el mismo municipio.

Leslie Elisa, alias “La Güera”, quien es identificada como pareja sentimental de Fernando “N”, fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl. Foto: Especial

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Una vez detenida, de igual forma fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

La célula de “Los Vallarta” se encuentra relacionada con delitos de alto impacto como extorsión y venta de estupefacientes al interior de los Centros Penitenciarios de Nezahualcóyotl y Texcoco.

Además de homicidios y venta de narcóticos en los municipios de Los Reyes La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

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La FGJEM cuenta además con información que relaciona a integrantes de este grupo delictivo con diversos ilícitos, como el atentado en contra de las instalaciones de los Juzgados de Nezahualcóyotl, en el cual dejaron un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta”, por el que han sido detenidos varios de sus integrantes, quienes se encuentran en diversas etapas procesales.

vr/cr