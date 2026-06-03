"La alcaldía Miguel Hidalgo tiene el mejor pan de la Ciudad", aseguró el edil Mauricio Tabe al reconocer a 50 panaderías que, con su arte, gastronomía y sabor, deleitan el paladar de la gente e incentivan la economía local con productos de la mejor calidad.

El alcalde panista presentó, junto al equipo editorial de Culinaria Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac CDMX), la primera edición de la Guía 2026, que reconoció a 50 panaderías de la demarcación.

“Las penas con pan son menos… Reconozco que Miguel Hidalgo tiene a los mejores chefs y a los mejores panaderos de la Ciudad de México, tiene las mejores panaderías y no se había hecho un esfuerzo por presumir lo que tenemos y todo el talento que aquí está presentado en esta guía de las 50 mejores panaderías”, indicó.

Se presentó la primera edición de la Guía 2026, que reconoció a 50 panaderías de la demarcación. Foto: iStock

Lee también Organismos empresariales piden apoyo y facilidades fiscales al gobierno de CDMX por bloqueos de la CNTE; pérdidas económicas son millonarias, dicen

Mencionó que el objetivo es que cuando la gente piense en comer pan delicioso, lo haga en la Miguel Hidalgo, donde además podrán vivir una gran experiencia.

“Y que aquí está el mejor pan de la Ciudad de México, y que aquí se convierta en esta capital del mejor pan, la Capital del pan, del pan bien hecho, con sabor y con toda la calidad que caracteriza estas panaderías”, señaló.

Desde el Teatro Ángela Peralta, Mauricio Tabe añadió que este proyecto cumple un sueño y también se convierte en un impulso a los comercios locales de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mauricio Tabe añadió que este proyecto se convierte en un impulso a los comercios locales de la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Lee también Filas interminables en Pino Suárez por obras de rehabilitación de Línea 2 del Metro; usuarios esperan hasta 20 minutos para subir al RTP

“Me siento muy contento de que se haga realidad este sueño de las 50 mejores panaderías y lo que queremos es que se sigan sumando más panaderías, que esto sea el inicio de un proyecto para mostrar lo mejor que tenemos, presumir lo mejor que tenemos, y no es lo que hace el gobierno, sino es lo que hacen nuestras vecinas y vecinos, lo que hacen nuestros empresarios. Y nosotros somos un gobierno que sí cree en impulsar el trabajo y que sí creemos en impulsar y proyectar a nuestros empresarios, en apoyarlos para que sigan haciendo su trabajo en las mejores condiciones”, precisó.

Claudio Poblete, director de Culinaria Mexicana, indicó que su equipo recorrió las 50 panaderías y escucharon las historias de cada uno de los negocios, y emprendieron desde hace un año y medio el reto para crear la Guía Miguel Hidalgo y mostrar a México y al Mundo, la riqueza gastronómica que tiene, esta demarcación.

“Este proyecto editorial nació hace un año y medio que nos juntamos para empezar a hacer primero una investigación. Culinaria Mexicana hizo una investigación en la alcaldía, en la Ciudad de México y en general en México como país, para determinar en dónde estaba el mayor número de panaderías en sus distintas vertientes”, mencionó.

El presidente de la Canirac CDMX, Jack Sourasky, dijo que la alcaldía Miguel Hidalgo es uno de los corazones gastronómicos de la Ciudad. Foto: iStock

Lee también Capturan a tres presuntos integrantes de "Los Tanzanios" en Iztapalapa; aseguran arma de fuego y droga

En su oportunidad, el presidente de la Canirac CDMX, Jack Sourasky, dijo que la alcaldía Miguel Hidalgo es uno de los corazones gastronómicos de la Ciudad y agradeció el compromiso de las autoridades de la demarcación para impulsar a la industria restaurantera.

vr/cr