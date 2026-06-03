“A lo mejor falta poco o mucho” para dejar la presidencia de Morena en la Ciudad de México, aseguró el dirigente partidista, Héctor Díaz Polanco.

En rueda de prensa, respondió a los cuestionamientos sobre su continuidad al frente de los guindas en la Ciudad, y precisó que es “inevitable” que deje la dirección del partido, y que eso va a pasar “algún día, por supuesto”.

“La pregunta es si pienso renunciar: una de las tareas más interesantes de los seres humanos es predecir lo inevitable, es inevitable que voy a dejar el cargo, eso que ni qué, pero mientras esté voy a hacer mi trabajo… si voy a dejar la dirección del partido en la Ciudad de México: algún día por supuesto, eso no lo duden, eso es inevitable… A lo mejor falta poco, falta mucho, pero nadie está pensando en ese tema, solo algunos medios”, aseguró.

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Asimismo, comentó que no se están planteando romper su alianza con el Partido Verde y el PT; sin embargo, aceptó que hasta el momento no han tenido acercamientos, porque el tema de las alianzas es algo nacional, y porque no ha habido una petición concreta por parte de sus aliados.

“El tema de las alianzas es también un tema nacional, no es un tema local. La actividad local que nosotros podemos hacer es una actividad preliminar. No ha habido ni una sola petición del Partido Verde en este sentido, yo creo porque están muy ocupados, pero lo que yo digo es que no se puede hacer política telepática, si quieres algo lo comunicas”, expuso.

"A lo mejor falta poco, falta mucho, pero nadie está pensando en eso": Díaz Polanco; líder de Morena CDMX habla si seguirá al frente del partido. Foto: Especial.

Y añadió: “Por supuesto que nadie en su sano juicio va a plantear que se rompa la relación con el Partido Verde o con el Partido del Trabajo, que nos ha acompañado en varias jornadas. En síntesis, no hay ningún problema real con el Partido Verde, el que apareció como tema de conflicto rápidamente desapareció, se esfumó y nuestra disposición a platicar, si hubiera necesidad, está en cualquier momento. Hay buena disposición para hacerlo con muchísimo gusto y sin ningún problema”.

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No obstante, Díaz Polanco dejó claro que la alianza se hará bajo la condición de que Morena mantenga sus principios, como el de prohibir el nepotismo.

A esta rueda de prensa asistieron diputados locales, quienes junto con la dirección estatal del partido respaldaron los preparativos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rumbo al Mundial, y criticaron el embate de diversos grupos de interés que buscan posicionar una narrativa de caos.

Morena CDMX hizo un llamado al diálogo y la paz para que las familias chilangas puedan disfrutar en tranquilidad de los partidos y de todas las obras que se realizan para su beneficio.

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