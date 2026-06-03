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Ante los 10 días de bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, organismos empresariales del G9 de la capital solicitaron a la autoridad local apoyo y facilidades fiscales para sus negocios.
En un posicionamiento, pidieron a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, medidas extraordinarias de apoyo como la condonación o acreditamiento del Impuesto Sobre Nóminas de los días en que los negocios no pudieron operar con normalidad.
También pidieron diferir sin recargos ni actualizaciones las contribuciones locales para las empresas afectadas; la cuantificación de daños económicos, con participación de las cámaras empresariales, para dimensionar el impacto real sobre el empleo y la actividad productiva; así como implementar protocolos que garanticen corredores mínimos de movilidad y abastecimiento, para así evitar el cierre total de las zonas económicas de la ciudad.
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El G9 dijo reconocer la libre manifestación, pero que esta no debe cancelar de manera prolongada el derecho al trabajo, al libre tránsito, a la actividad económica y al sustento de miles de familias.
“Las afectaciones económicas reportadas por los organismos empresariales ya ascienden a cientos de millones de pesos y han impactado directamente a miles de establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, oficinas y negocios que nada tienen que ver con el conflicto que originan las movilizaciones” agregó.
En ese sentido, el colectivo empresarial indicó que la solución de fondo corresponde al gobierno federal, por tratarse de un conflicto de carácter nacional, cuya atención y resolución rebasa las facultades de los sectores productivos.
vr
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