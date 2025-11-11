¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Las bajas temperaturas provocadas por la llegada del frente frío número 13 seguirán presentes en el Valle de México a lo largo de este martes y hasta el miércoles 12 de noviembre, informó el director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, Guillermo Ayala.

"Obedece a la presencia del frente frío número 13, hay que recordar que hace cerca de 3 semanas el Servicio Meteorológico Nacional anunció la presencia de 48 frentes fríos, entonces en este momento nos encontramos ya debajo del frente frío número 13. Y permanece en remanente hasta mañana miércoles", aseguró.

De acuerdo al experto, el siguiente frente frío en entrar en territorio nacional afectará al noroeste del país, pero no a la zona centro.

Lee también FOTOS: Capitalinos no dejan los abrigos y bufandas; seguirá el frío en la CDMX

“No alcanza a bajar hasta el centro de la República, se quedará hacia el noroeste y esto será el próximo 14 de noviembre”.

El director de Alerta Temprana informó que si bien se espera la entrada de fenómenos similares en los próximos días, aún no hay una fecha de otro que afecte a la Ciudad de México.

La temperatura promedio para la Ciudad de México durante este martes será de 7 grados.

Asimismo, hay alerta en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, ya que registrarán una temperatura promedio de entre 1 y 4 grados.

Mientras que las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza presentarán temperaturas de entre 4 y 6 grados, informó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL