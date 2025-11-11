Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la secundaria número 283 “Leyes de Reforma” ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de recibir un reporte sobre una presunta riña al interior del plantel.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, al arribar al sitio los oficiales fueron informados de que no se trataba de un enfrentamiento entre alumnos, sino de una discusión entre padres de familia que participaban en una mesa de conciliación convocada por las autoridades escolares. La diferencia de opiniones derivó en un intercambio de palabras que generó alarma entre los presentes.

Los policías intervinieron para calmar los ánimos e invitaron a los involucrados a continuar el diálogo de manera pacífica, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar cualquier confrontación. La SSC precisó que ninguna de las personas, ni los estudiantes, portaban objetos para agredir ni armas de fuego, por lo que la situación fue controlada sin mayores incidentes.

