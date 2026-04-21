Autoridades del Estado de México informaron que el joven Julio César Jasso Ramírez actuó solo en el ataque que perpetró en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde falleció una mujer canadiense y él se quitó la vida cuando elementos de la Guardia Nacional repelieron la agresión.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de abril en Palacio Nacional, las autoridades mexiquenses señalaron un efecto “copycat”, tendencia a imitar un crimen.

Minuto a minuto, así fue el ataque en Teotihuacán

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, expuso que los hechos duraron alrededor de una hora, desde que se recibió una llamada a las 11:20 horas y se quitó la vida a las 12:20 horas de este lunes 20 de abril: “A las 11:30 tenemos el arribo de personal de la Guardia Nacional (...). Los elementos de la Guardia Nacional repelen. El agresor es lesionado en una pierna y posteriormente, a las 11:45 tenemos que se quita la vida de manera voluntaria y ya las 12:20 se encuentra prácticamente resguardada todo el sitio turístico (...)”.

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El secretario de Seguridad del Estado de México expuso que se trató de un solo atacante.

“Esta persona actuó sola, no se detectaron índices que permitían suponer la participación de alguien más. Se ubicó en qué vehículo arribó, que fue uno de plataforma, un vehículo Uber y el cual ya se encuentra bajo control y resguardo (...). Se identificó el hotel donde había estado alojado desde un día antes”, explicó.

Señaló que siete de los 13 lesionados fueron por disparo de arma de fuego y seis ya están dados de alta. Las nacionalidades son canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos.

“Únicamente tenemos corroborados dos decesos: el del agresor y de una víctima de origen canadiense femenina”, mencionó.

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Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Ven efecto “copycat”, tendencia a imitar un crimen

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, destacó el operativo ante este suceso y apuntó a un patrón “copycat”, que es la tendencia a imitar un crimen.

“Arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia es una cuestión que se le puede conocer como copycat; es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso. Es una hipótesis de investigación y así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”, explicó el fiscal mexiquense.

“No fue espontáneo, visitó la zona arqueológica, se hospedó y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho”, abundó.

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Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Las pertenencias del agresor

Indicó que se inspeccionó ministerialmente y pericialmente una mochila del agresor de 27 años de edad, quien aparte del arma de fuego portaba un arma punzocortante.

“Había 52 cartuchos útiles del calibre 38 especial en una bolsa de plástico. En todo momento de la agresión, portó en una de sus manos, a la a la par que detonaba su arma de fuego en contra de algunas de las personas que se encontraban privadas de su libertad.

“Asimismo, entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999”, refirió.

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Mencionó que Jasso Ramírez tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en dos ocasiones para accionarla en contra de sus víctimas. Describió que se trató de investigar el origen del arma de fuego, pero debido a la antigüedad no puede ser determinada porque es anterior a los registros que datan de 1968.

Al destacar el actuar de la Guardia Nacional para repeler al agresor en Teotihuacán, se mencionó que fue herido en una pierna y al momento de ser inmovilizado, él toma el arma de fuego y se disparó a una distancia no mayor a 15 centímetros.

En cuanto a la existencia de un vehículo de aplicación, apuntó el fiscal que hasta el momento no tiene ninguna relación con los hechos, más allá de haber transportado a esta persona.

Las autoridades mexiquenses señalaron que el atacante era originario de Tlapa, Guerrero.

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