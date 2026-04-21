La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la que abordaron temas clave para fortalecer la relación bilateral.

De acuerdo con la mandataria, el diálogo se centró en ampliar la cooperación en materia de inversión, comercio y colaboración internacional, así como en reforzar los vínculos estratégicos entre ambos países.

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En particular, Sheinbaum agradeció el respaldo de la Agencia de Cooperación de Japón en proyectos ambientales enfocados en el saneamiento de ríos y la reducción de la contaminación atmosférica, y propuso extender esta colaboración a nuevas áreas.

La presidenta también destacó la presencia de más de mil 600 empresas japonesas establecidas en México, las cuales, señaló, han generado alrededor de 350 mil empleos directos en el país.

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