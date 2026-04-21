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Ante el que ocasionó un joven de 27 años en , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con los familiares de la persona que perdió la vida, de origen canadiense, y con las personas que resultaron lesionadas.

Dijo que su obligación "es siempre informar, la información que tenemos, los datos que tenemos y seguir informando al pueblo de y por supuesto a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir", indicó.

Cabe mencionar que siete turistas de EU, Brasil, Canadá, Rusia y Colombia fueron heridos de bala. Las embajadas estadounidense y de Reino Unido emitieron alertas de seguridad a sus ciudadanos.

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Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está acompañada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

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