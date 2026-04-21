Ante el tiroteo que ocasionó un joven de 27 años en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con los familiares de la persona que perdió la vida, de origen canadiense, y con las personas que resultaron lesionadas.

Dijo que su obligación "es siempre informar, la información que tenemos, los datos que tenemos y seguir informando al pueblo de México y por supuesto a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir", indicó.

Cabe mencionar que siete turistas de EU, Brasil, Canadá, Rusia y Colombia fueron heridos de bala. Las embajadas estadounidense y de Reino Unido emitieron alertas de seguridad a sus ciudadanos.

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Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está acompañada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

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