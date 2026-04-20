El tiroteo de este lunes en Teotihuacán tomó desprevenidos a los turistas que estaban de visita en esta importante zona arqueológica.

Una de esas turistas es Brenda Lee, residente de Vancouver, quien concedió una entrevista al medio canadiense CTV National News.

Lee explicó que ella se encontraba en la parte baja de la plaza, junto con el grupo de turistas con el que había llegado al lugar.

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Estaban contemplando la Pirámide de la Luna y "esperando para comprar algo, con nuestro guía turístico a nuestro lado".

Repentinamente, añadió, "oímos lo que pensamos que eran petardos y, antes de que nos diéramos cuenta, alguien dijo: '¡No, son disparos, corran!', y vimos a gente bajando desde arriba" de la pirámide.

La escena pronto se volvió angustiosa, mientras todos intentaban escapar.

"Y entonces un hombre saltó", dijo Lee. "Era alguien que intentaba escapar, y cayó al nivel inferior [de la pirámide], pero cayó de espaldas, y fue... fue simplemente horrible".

Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Según ella, la zona estaba abarrotada en el momento del tiroteo. "Había miles de personas allí y se oían muchos disparos que no cesaban", dijo Lee.

De acuerdo con las autoridades, un hombre disparó contra un grupo de turistas que se encontraba en la pirámide de la Luna. Mató a una mujer canadiense e hirió a otras personas, antes de ser encontrado muerto, aparentemente de una herida autoinfligida. Entre los heridos hay canadienses, colombianos, rusos e incluso una persona de Países Bajos, según diversos medios.

Lee y su grupo de siete personas, procedentes de Vancouver, huyeron de la zona siguiendo las instrucciones de su guía turístico. A decir de la canadiense, el conductor del camión en el que llegaron a Teotihuacán "batió todos los récords y se saltó todos los límites de velocidad para llegar hasta nosotros en cinco minutos, cuando debería haber tardado 20".

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Calculó que las autoridades tardaron unos 10 o 15 minutos en llegar.

A pesar del incidente, Lee dijo que no ha cambiado su percepción de México como destino turístico.

"Esta es una ciudad fabulosa. No nos hemos sentido inseguros en ningún sitio y, sinceramente, esto podría pasar en cualquier parte del mundo", afirmó.

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