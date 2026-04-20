¿Se puede subir a las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacán?; esto dice el INAH

Este lunes 20 de abril se reportaron detonaciones por arma de fuego al interior de la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, lo que provocó el despliegue de un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la versión preliminar, un hombre habría disparado en el lugar para después quitarse la vida. Luego del ataque, se confirmó el fallecimiento de una mujer de nacionalidad canadiense y se reportó que otras 6 personas resultaron lesionadas en el lugar.

De acuerdo con los videos difundidos en redes, el agresor habría disparado desde la pirámide de la Luna, lo que causó que varias personas resultaran heridas por caída, al tratar de huir y resguardarse. En el sitio se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

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Foto: Reuters/Henry Romero/Archivo

¿Se puede subir a las pirámides del Sol y la Luna?

El lunes 19 mayo de 2025, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que, el ascenso de las y los visitantes a la Pirámide de la Luna estaba permitido nuevamente, tras concluir con las labores de conservación y refuerzo de seguridad.

No obstante, su ascenso estaría limitado únicamente al primer cuerpo de la edificación. Esta medida buscaba ofrecer al público una mejor experiencia, sin poner en riesgo la conservación de las estructuras prehispánicas y respetando las medidas de seguridad establecidas.

Por otro lado, el ascenso a la cima de la pirámide del Sol continúa prohibido desde el 2020, cuando se suspendió su acceso como medida sanitaria durante la pandemia por COVID-19. A pesar de las solicitudes enviadas al organismo para su reapertura, su ascenso sigue cerrado.

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Teotihuacán permanecerá cerrado los días 20 y 21 de marzo. Foto: Pixabay

¿Cómo es el área donde suscitaron los hechos?

Teotihuacán fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica, llegando a concentrar una población mayor a los 100 mil habitantes en su momento de máximo esplendor. El sitio fue reconocido como "patrimonio cultural" por la UNESCO en 1987.

La pirámide del Sol se encuentra en el centro de la Calzada de los Muertos, entre la Pirámide de la Luna al norte y La Ciudadela en el Sur. La estructura mide aproximadamente de 65 a 66 metros, mientras que la de la Luna tiene una altura de 42 a 45 metros.

Por su parte, la pirámide de la Luna cuenta con un primer nivel, una plataforma adosada de cinco cuerpos que antecede a los cuatro cuerpos en talud principales del edificio. La estructura marca el límite norte de la Calzada de los Muertos y en su base se encuentra la Plaza de la Luna.

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