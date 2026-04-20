La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que estará en la zona atendiendo de manera personal a las familias afectadas, en coordinación con todas las instancias del Gobierno Federal.

"Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos", indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.





