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Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho
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Teotihuacán, Méx.- Reportan la presencia de personas armadas al interior de la zona arqueológica de Teotihuacán. De acuerdo con autoridades, durante el incidente se realizaron varios disparos, lo que generó alerta en el sitio.
Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán, minuto a minuto
Metrópoli 02:01 PM
INAH brinda facilidades para que autoridades realicen su labor
La Secretaría de Cultura, a través del INAH, lamentó lo ocurrido en Teotihuacán e informó que se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor.
Detalló que se mantiene en coordinación con autoridades del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad, a fin de proporcionar información oportuna.
"Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso en el esclarecimiento de estos hechos", escribió el INAH en un comunicado en redes sociales.
Metrópoli 01:55 PM
Secretaria de Cultura estará atendiendo en la zona a familias afectadas
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que estará en la zona atendiendo de manera personal a las familias afectadas, en coordinación con todas las instancias del Gobierno Federal.
"Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos", indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Metrópoli 01:49 PM
Secretaría de Seguridad de Edomex confirma nacionalidad de los lesionados
Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, afirmó que la situación ya está controlada y confirmó que dentro de las personas lesionadas son 2 colombianas, 1 canadiense y una rusa, dijo en entrevista para Foro Tv.
Metrópoli 01:35 PM
Sheinbaum lamenta balacera en Teotihuacán
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó lo ocurrido en Teotihuacán: "Nos duele profundamente", escribió en su cuenta de X.
La Presidenta expresó su solidaridad con los familiares de las personas afectadas y afirmó que ya instruyó al gabinete de Seguridad a investigar a fondo los hechos; apuntó que personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige al sitio para brindar atención y acompañamiento.
"Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad", declaró,
Metrópoli 01:30 PM
Gobierno de Edomex confirma 6 lesionados
Por su parte, el Gobierno del Estado de México reiteró la cifra del Gobierno federal y reportó 6 heridos: 4 por disparo y 2 por caída, estos últimos al tratar de huir y resguardarse de la balacera.
Indicó que al lugar acudieron personal de Grupo Relámpagos, Protección Civil y Servicios de Urgencias del Estado de México y Cruz Roja Mexicana para apoyo y traslado de los lesionados.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con las autoridades, mentienen presencia y seguimiuento en la zona.
Metrópoli 01:01 PM
Muere tirador y mujer canadiense
De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Como resultado de los hechos, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y varias personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Metrópoli 01:00 PM
Despliegan operativo en Teotihuacán
El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación.
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mahc
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