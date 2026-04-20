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Tlalnepantla, Méx.- El Gobierno del Estado de México puso en marcha la renovación de placas del transporte público; cada diseño cambia según la región, con un color específico que permite identificar a qué zona pertenece cada unidad.
Adrián Bolaños León, director general del Registro Estatal de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), aclaró que las nuevas placas no tendrán costo adicional para los concesionarios y permisionarios; en tanto, las actuales láminas seguirán vigentes hasta que exista la necesidad de actualizarlas.
Las nuevas placas, la tarjeta de circulación y el engomado están disponibles desde el 10 de abril en las Ventanillas de Servicio Público de Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl.
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La disposición aplica para autobuses, taxis y transporte especializado, además de patrullas y ambulancias.
De acuerdo con la Semov, la entidad fue dividida en 12 regiones para este esquema:
- Atlacomulco
- Zumpango
- Ecatepec
- Cuautitlán
- Naucalpan
- Toluca
- Texcoco
- Valle de Bravo
- Nezahualcóyotl
- Chalco
- Ixtapan de la Sal
- Tejupilco
A cada región se le asignó un color específico como parte de la renovación de la imagen institucional.
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mahc/apr
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