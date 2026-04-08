El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que taxistas podrían perder la concesión por alianza con Uber.

Este miércoles, el funcionario señaló que el convenio que en días recientes se presentó entre la app MX Taxi y Uber es entre particulares, "no es un convenio que la secretaría pueda avalar, porque la secretaría tiene una relación con los concesionarios, y los concesionarios están impedidos de dar ese acuerdo con las aplicaciones", dijo.

Lee también Policías de Ecatepec evitan extorsión mediante "llamada cruzada"; usan a menor de edad para exigir dinero a su mamá

"Son regulaciones totalmente diferentes. Hay una vinculación con Uber, en términos de lograr entrar a la regulación que marca la ley, pero esa es una resolución independiente de ellos. No está permitida. Hemos hablado, han sido concesionarios en lo particular, y nosotros como Secretaría tenemos la misión de fortalecer la prestación del taxi. Estamos trabajando con ellos en una aplicación, para que entre a funcionar en el proceso de prestación de servicio del Mundial", dijo.

Héctor Ulises fue enfático en que la alianza es ilegal. "Es ilegal el convenio que ellos hacen con otro tercero, adjudicándose como una parte que la Secretaría pueda avalar esos convenios. Incluso, hay algunos sectores de taxistas que se inconformaron con ellos, por la utilización de la concesión y el establecimiento de ese convenio con Uber. Hemos hablado con los concesionarios, de que eso infringe la propia concesión y en ese sentido es ilegal y pueden ser acreedores a la suspensión de la concesión", concluyó.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL