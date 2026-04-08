Roberto Velasco Álvarez fue ratificado este miércoles en el Senado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, con 81 votos a favor de Morena y aliados, y con 30 en contra del PAN y PRI.

Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y con 38 años de edad, Velasco se convierte en el canciller más joven de los últimos tiempos, además que como parte de la diversidad sexual lleva una agenda en defensa de las minorías.

Desde su recién llegada a la Cancillería, tendrá que enfrentar retos actuales como la administración de Donald Trump, la revisión del T-MEC, migración, protección a connacionales en el exterior, seguridad y coordinación y colaboración con Estados Unidos.

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Asistente a las marchas LGBT+ de la Ciudad de México, el canciller Velasco aceptó desde la entonces Unidad para América del Norte que los retos y desafíos continuaban, por lo que la lucha debe persistir.

Bajo el lema “Frente al desamparo, resistencia y unidad, lo radical es la empatía”, Velasco Álvarez convocaba a reflexionar sobre la violencia y los crímenes de odio por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.

También ha encabezado múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel sobre seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas, entre otras. De diciembre de 2018 a mayo de 2020 se desempeñó como director general de Comunicación Social de la SRE, logrando un ascenso hasta la subsecretaría para América del Norte.

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Durante su estancia en Chicago, fue editor en jefe de Chicago Policy Review, una revista publicada por los estudiantes de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago, y colaboró en la oficina del alcalde de la ciudad.

"Velasco Álvarez cuenta además con una amplia experiencia en el gobierno federal, estatal y local mexicano, incluyendo puestos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía del Gobierno de México", destaca su currículum.

Ratificación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el pleno del Senado (08/04/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Los 10 pilares de la política exterior mexicana

El secretario de Relaciones Exteriores anunció 10 pilares que orientan la conducción de la política exterior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “para procurar el bienestar y la dignidad del pueblo mexicano, así como el lugar de México en el mundo”.

En su mensaje en el Senado, enumeró los pilares que orientan la conducción de la política exterior:

Primero: La política exterior tiene como misión primordial contribuir de manera real y sustantiva a la generación de bienestar del pueblo de México, a través de la defensa de su soberanía e integridad territorial, la promoción del crecimiento económico del país y el fortalecimiento de un entorno internacional que lo favorezca.

tiene como misión primordial contribuir de manera real y sustantiva a la generación de bienestar del pueblo de México, a través de la defensa de su soberanía e integridad territorial, la promoción del crecimiento económico del país y el fortalecimiento de un entorno internacional que lo favorezca. Segundo: México capitaliza su posición como economía integrada al mundo para diversificar socios, atraer inversión, fortalecer cadenas de valor y acceder a mercados globales que fomenten la prosperidad compartida y la reducción de las desigualdades.

integrada al mundo para diversificar socios, atraer inversión, fortalecer cadenas de valor y acceder a mercados globales que fomenten la prosperidad compartida y la reducción de las desigualdades. Tercero: La protección consular y la defensa de los derechos de la comunidad mexicana en el exterior son una obligación del Estado. México seguirá abogando por una migración ordenada, segura y regular.

y la defensa de los derechos de la comunidad mexicana en el exterior son una obligación del Estado. México seguirá abogando por una migración ordenada, segura y regular. Cuarto: El respeto al derecho, a la autodeterminación y a la igualdad jurídica de los Estados es condición fundamental para el diálogo y la construcción de acuerdos duraderos.

y a la de los Estados es condición fundamental para el diálogo y la construcción de acuerdos duraderos. Quinto: La seguridad requiere una cooperación y una coordinación internacionales efectivas. México promueve y participa en ello teniendo como principios cardinales el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua.

y una efectivas. México promueve y participa en ello teniendo como principios cardinales el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua. Sexto: Nuestro país mantiene su compromiso proactivo con el multilateralismo y el derecho internacional, que son condiciones esenciales para alcanzar la paz y la estabilidad global.

para alcanzar la paz y la estabilidad global. Séptimo: La acción climática es un compromiso de Estado para impulsar la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la preparación ante crisis globales.

es un compromiso de Estado para impulsar la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la preparación ante crisis globales. Octavo: La promoción y la protección universal de los derechos humanos son una prioridad de la política exterior de México.

de los derechos humanos son una prioridad de la política exterior de México. Noveno: El orden internacional se enfrenta a una profunda reconfiguración que México asume con responsabilidad para responder a los desafíos emergentes y a los intereses de la Nación.

se enfrenta a una profunda reconfiguración que México asume con responsabilidad para responder a los desafíos emergentes y a los intereses de la Nación. Décimo: El respeto mutuo y la responsabilidad compartida son principios y compromisos que nos guían en todas las acciones de política exterior.

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Ante las senadoras y los senadores de los diferentes grupos parlamentarios, mencionó que con todos los países y regiones del mundo, México busca relaciones de amistad y cooperación, “guiadas por el compromiso de tener presencia activa, voz propia y acción diplomática al servicio del bienestar del pueblo mexicano, dentro y fuera de nuestras fronteras”.

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