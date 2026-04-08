El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó el registro de 22 millones 724 mil 680 puestos de trabajo afiliados, incluyendo a trabajadores de plataformas digitales, al 31 de marzo pasado, lo que representa 1 millón 170 mil 444 puesto menos que los que registró al cierre de 2025.

Ya que el Seguro Social informó que al 31 de diciembre de 2025, había afiliado 23 millones 895 mil 124 puestos de trabajo.

La caída se concentra en los puestos afiliados de trabajadores de plataformas digitales. Mientras que en diciembre de 2025, se registraron 1 millón 267 mil 590 puestos; durante marzo de 2026, sólo se registraron 155 mil 520 puestos, es decir, 1 millón 112 mil 070 menos.

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Por otra parte, la última cifra reportada por el IMSS, representa 259 mil 570 puestos de trabajo más, si se compara con los que tenía registrados en marzo del año pasado, es decir, 22 millones 465 mil 110 puestos de trabajo.

Del total (22 millones 724 mil 680 puestos de trabajo), 415 mil 717 corresponden a personas trabajadoras independientes.

“De éstos, se espera un total de 681 mil 360 beneficiarios potenciales”, expuso el Instituto mediante un comunicado.

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