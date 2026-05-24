El paso de Rodolfo Rotondi por Cruz Azul no ha sido sencillo, especialmente por el peso de errores que marcaron eliminaciones y finales dolorosas para el club celeste. Sin embargo, en esta ocasión el destino le cambió el guion de su historia y en la Final del Clausura 2026 ante los Pumas le tocó convertirse en el héroe, de ser el eterno villano se convirtió en el hombre que llevó a La Máquina a la gloria.

Aunque el argentino llegó a convertirse en uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, durante varios torneos quedó bajo la lupa de la afición cementera por acciones puntuales que terminaron por costarle caro al equipo.

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La herida más profunda apareció en la final del Clausura 2024 frente al América, cuando una falta suya sobre Israel Reyes derivó en el penal que terminó por definir el campeonato a favor de las Águilas.

Aquella jugada lo convirtió en blanco inmediato de críticas, insultos en redes sociales y cuestionamientos sobre su capacidad para responder en momentos decisivos.

Las críticas aumentaron meses después, cuando Rotondi volvió a quedar señalado en otra serie contra el América. En las semifinales del Apertura 2024, el argentino perdió un balón que derivó en un gol rival y, posteriormente, cometió otro penal en tiempo de compensación que terminó por sellar la eliminación celeste.

Estas fallas alimentaron una serie de criticas de la afición: la de un jugador que aparecía como protagonista negativo en los momentos más importantes del club. Incluso algunos seguidores rivales comenzaron a burlarse de él, mientras aficionados cementeros exigían su salida.

Ahora la historia cambió a favor del jugador de La Máquina, luego del empate a cero en la Ida de la Final entre Pumas y Cruz Azul, el destino le tenía guardado un lugar en la gloria celeste, una alegría que sana de alguna forma aquellos tragos amargos.

¡Y lo empató La Maquinola! 💙🚂



Enorme pase de Charly Rodríguez para Rotondi y en el centro, la jugada termina con autogol. 😱#LaFinalDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #FVuelta | #FVUNAMCAZ pic.twitter.com/tTbuRng6Tg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 25, 2026

Y es que el jugador argentino intervino de forma directa en ambos goles, en el primero con un pase para gol, mientras que el segundo anotó el del triunfo que convirtió a Cruz Azul en campeón del futbol mexicano.