El pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien de inmediato rindió la protesta de ley.

Con 81 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, así como 30 en contra del PAN y del PRI, Roberto Velasco fue ratificado y será quien sustituya a Juan Ramón de la Fuente, quien renunció a la cancillería por motivos de salud.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, defendió el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al destacar su experiencia, trayectoria y capacidad para conducir la política exterior de México en un contexto internacional complejo.

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Ratificación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el pleno del Senado (08/04/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Argumentó que el país enfrenta una etapa de reconfiguración global marcada por tensiones geopolíticas, presiones comerciales, endurecimiento de políticas migratorias, conflictos armados y la crisis climática, lo que exige una cancillería firme, estratégica y con visión de Estado.

Velasco se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte (2025-2026) y como Jefe de la Unidad para América del Norte (2020-2025). Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Posteriormente, hizo una Maestría en Políticas Públicas (2015-2017) por la Universidad de Chicago.

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