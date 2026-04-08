La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberó a 16 ejemplares de fauna silvestre en el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, en Hidalgo. Entre las especies se encuentran 10 lechuzas, dos tlacuaches, un cacomixtle, entre otros animales.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell detalló que los animales habían sido recibidos en las oficinas durante diciembre del 2025, así como enero y febrero del 2026.

Agregó que algunos de los ejemplares provienen de aseguramientos precautorios, rescates o entregas voluntarias de la ciudadanía y posteriormente fueron enviados de manera de temporal en la Unidad de Rehabilitación, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, un sitio que apoya en la recepción, atención, tratamiento y rehabilitación de los ejemplares de vida silvestre.

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Profepa libera a 16 animales en Reserva de Meztitlán, Hidalgo (08/04/2026). Foto: Especial

¿Qué especies fueron liberadas?

El órgano dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) compartió que la liberación de los 16 ejemplares se realizó el pasado 6 de marzo en terrenos del Área Natural Protegida.

Los animales fueron liberados tras una valoración física y etológica por parte de especialistas, quienes determinaron que los ejemplares concluyeron su proceso de rehabilitación. Entre los ejemplares se encuentran:

10 lechuzas de campanario (Tyto alba)

Dos tlacuaches (Didelphis marsupialis)

Un cacomixtle (Bassariscus astutus)

Un coyote (Canis latrans)

(Canis latrans) Un ardillón de roca (Otospermophilus variegatus)

(Otospermophilus variegatus) Cernícalo (Falco sparverius)

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La liberación, compartió la Procuraduría, se realizó en coordinación con personal de la Unidad de Rehabilitación, la Comisión Nacional de Áreas Natural Protegidas (Conanp) e integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa conocido como Brigada de Monitoreo de Fauna Silvestre de la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán.

Profepa libera a 16 animales en Reserva de Meztitlán, Hidalgo (08/04/2026). Foto: Especial

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