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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () liberó a 16 ejemplares de fauna silvestre en el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, en . Entre las especies se encuentran 10 lechuzas, dos tlacuaches, un cacomixtle, entre otros animales.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría a cargo de detalló que los animales habían sido recibidos en las oficinas durante diciembre del 2025, así como enero y febrero del 2026.

Agregó que algunos de los ejemplares provienen de aseguramientos precautorios, rescates o entregas voluntarias de la ciudadanía y posteriormente fueron enviados de manera de temporal en la Unidad de Rehabilitación, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, un sitio que apoya en la recepción, atención, tratamiento y rehabilitación de los ejemplares de vida silvestre.

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Profepa libera a 16 animales en Reserva de Meztitlán, Hidalgo (08/04/2026). Foto: Especial
Profepa libera a 16 animales en Reserva de Meztitlán, Hidalgo (08/04/2026). Foto: Especial

¿Qué especies fueron liberadas?

El órgano dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) compartió que la liberación de los 16 ejemplares se realizó el pasado 6 de marzo en terrenos del Área Natural Protegida.

Los animales fueron liberados tras una valoración física y etológica por parte de especialistas, quienes determinaron que los ejemplares concluyeron su proceso de rehabilitación. Entre los ejemplares se encuentran:

  • 10 lechuzas de campanario (Tyto alba)
  • Dos tlacuaches (Didelphis marsupialis)
  • Un cacomixtle (Bassariscus astutus)
  • Un coyote (Canis latrans)
  • Un ardillón de roca (Otospermophilus variegatus)
  • Cernícalo (Falco sparverius)

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La liberación, compartió la Procuraduría, se realizó en coordinación con personal de la Unidad de Rehabilitación, la Comisión Nacional de Áreas Natural Protegidas (Conanp) e integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa conocido como Brigada de Monitoreo de Fauna Silvestre de la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán.

Profepa libera a 16 animales en Reserva de Meztitlán, Hidalgo (08/04/2026). Foto: Especial
Profepa libera a 16 animales en Reserva de Meztitlán, Hidalgo (08/04/2026). Foto: Especial

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