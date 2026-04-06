Pachuca. - Un total de 214 animales de diversas especies han sido afectados por el gusano barrenador en el estado de Hidalgo, donde se reportan casos en 36 municipios, informó el secretario de Agricultura, Napoleón González.

El funcionario detalló que la plaga ha afectado a 187 bovinos; además, se han registrado 14 caninos con este padecimiento, cinco equinos, cuatro porcinos y cuatro ovinos, distribuidos en 36 demarcaciones.

Indicó que el municipio de Huejutla es el que registra el mayor número de casos, con 19; seguido de La Misión, con 17; mientras que Tlanchinol reporta ocho, Tenango de Doria seis y Huautla cinco casos.

Precisó que, pese a la presencia de esta plaga, no se han reportado muertes entre los animales afectados, ya que se les ha brindado atención veterinaria oportuna, lo que ha permitido su recuperación y evitar una mayor propagación.

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Explicó que el gusano barrenador se desarrolla a partir de heridas o lesiones en el ganado, por lo que es necesaria la atención inmediata para evitar que se extienda a más animales.

Asimismo, resaltó que, aunque entidades vecinas como Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí han registrado casos, las acciones preventivas implementadas desde 2024 permitieron que Hidalgo se mantuviera durante 15 meses libre de esta plaga.

Finalmente, señaló que actualmente se mantiene coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como con la Secretaría de Agricultura federal y el Comité Pecuario, con el objetivo de reforzar la vigilancia en todos los municipios del estado.

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