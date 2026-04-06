La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que cinco personas han muerto durante esta temporada vacacional de Semana Santa en algunos de los destinos turísticos de Oaxaca; así como una persona desaparecida.

El primer fallecimiento, dijo, se registró en Santa María Jacatepec y probablemente fue por el consumo de alcohol; en San Mateo del Mar confirmó el fallecimiento de una mujer y un menor de edad; en San Miguel del Puerto falleció otra persona, y según las investigaciones murió al golpearse la cabeza cuando realizó un clavado al agua.

Mientras que en San Miguel Soyaltepec murió otra persona durante un accidente en lancha, y también en este municipio, una persona se encuentra desaparecida. En San Mateo del Mar fue rescatado un menor, quien ya fue dado de alta.

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“Este año 2026 empezamos con una persona, un joven fallecido en un balneario en el cual las personas que estaban de vigilancia nos dijeron que el joven estaba muy alcoholizado y que no entendía absolutamente ninguna razón. Finalmente lo sacaron dos veces del balneario, la tercera vez regresó muy agresivo y no hubo manera de poderlo retener, se tiró al río y perdió la vida”, detalló Manuel Maza, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En el caso de San Mateo del Mar precisó hay dos personas fallecidas. Este tema fue de un menor que fue arrastrado por la corriente de resaca; la mamá lo rescata, el niño está vivo, está sano, está con su familia; pero la madre, desafortunadamente pierde la vida, y una joven que se encontraba ahí, que intentó ayudar, también perdió la vida y hasta el momento se está buscando por la Secretaría de Marina. Es la persona que hasta el momento tienen considerada como desaparecida.

En San Miguel del Puerto, donde están las cascadas, nos reportaron el tema de un joven que se le pidió que no hiciera esta actividad de tirarse de cabeza y finalmente lo realizó, perdió la vida, una lesión muy grave a nivel de la cervical y también cuenta en la estadística.

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Y en San Miguel Soyaltepec, en la madrugada de ayer hubo un choque de dos lanchas, las cuales tres personas que viajaban a bordo de una panda cayeron al río; desafortunadamente un adulto mayor falleció, a la señora se logró rescatar con vida ayer por la mañana, y hay una persona que está desaparecida también en este lugar porque no se sabe si viajaba en la lancha o simplemente estaba prestando su paga. La Capitanía de Puerto está llevando a cabo la búsqueda en este lugar.

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