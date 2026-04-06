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Culiacán, Sin.- En recorridos de supervisión por la zona serrana de Badiraguato, el personal militar descubrió cuatro sembradíos de mariguana y uno de amapola, por lo que dio vista a la Fiscalía General de la República y luego procedió a su destrucción, inicialmente manual y luego se incinero lo cortado.

Las autoridades de seguridad describieron que en un primer hallazgo, se ubico una siembra de mariguana en una extensión terreno de 15 metros de largo por 20 de ancho, lo que implicó una superficie de 300 metros cuadrados, cuyas plantas alcanzaban una altura de 70 centímetros.

En una segunda plantación de doscientos metros cuadrados, en un terreno de 10 metros de largo, por veinte de ancho, se encontró una densidad de 10 plantas por metros cuadrado, las cuales alcanzaron los 70 metros de altura.

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Un tercer cultivo de mariguana, se ubicó en una extensión de 10 metros de largo, por dieciocho de ancho, con una densidad de ocho platas por metro cuadrado, estas habían alcanzado una altura de 60 centímetros

Durante los recorrido, por la comunidad serrana de Tamiapa, se encontró un cuarto cultivo de mariguana, en una superficie de 200 metros cuadrados, con una densidad de ocho plantas por metros cuadrados, las cuales tenían 70 centímetros de altura.

En la misma zona serrana de Badiraguato, el ejército, localizó un sembradío de amapola, en una superficie de dos mil 400 metros cuadrados, el cual contaba con una densidad de 10 plantas por metro cuadrado, las cuales alcanzaron los ochenta centímetros de altura, por lo que se procedió a su destrucción.

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