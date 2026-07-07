Ixtapaluca, Méx.-Policías municipales de Ixtapaluca ingresaron a la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestin Freinet”, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, de Ixtapaluca, para detener al director, presunto responsable de abuso sexual contra un menor de edad.

El operativo derivó en confrontación. Docentes denunciaron que los uniformados entraron con violencia excesiva y golpearon a varios de ellos.

Los oficiales afirmaron que los profesores los agredieron al momento de salir del plantel.

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Enfrentamiento entre maestros y padres de familia con policía de Ixtapaluca que ingresaron al plantel Celestín Freinet para capturar al director, acusado de presunto abuso sexual. Hay un oficial grave, patrullas dañadas y bloqueada la autopista México Puebla pic.twitter.com/0kj0SwJqdZ — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) July 8, 2026

El ayuntamiento reportó un policía municipal herido de gravedad y tres patrullas dañadas.

La institución educativa informó que dos maestros quedaron detenidos.

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Imágenes del interior del plantel muestran a policías que agreden a profesores y padres de familia. Otro video registra a maestros que lanzan piedras y objetos contra los uniformados.

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Según la versión del gobierno local, un menor de cinco años señaló al director del plantel como presunto responsable del abuso.

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Desde la tarde de este martes, padres de familia de la escuela bloquean ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 29 para denunciar el supuesto abuso policial y que se esclarezca lo ocurrido.

La escuela emitió un comunicado en el que califica la intervención como arbitraria y denuncia daños en las instalaciones, entre ellos la malla ciclónica y una puerta, así como detonaciones de armas de fuego.

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Además los mentores exigen la liberación de los docentes y respeto a su integridad.

El cierre de la autopista ha provocado asentamientos vehiculares en toda esa zona del Valle de México y la opción para los conductores es la carretera federal México-Puebla y el Circuito Exterior Mexiquense.

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