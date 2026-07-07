Metrópoli | 07-07-26 | 21:52 |

Ixtapaluca, Méx.-Policías municipales de Ixtapaluca ingresaron a la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestin Freinet”, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, de Ixtapaluca, para detener al director, presunto responsable de .

El operativo derivó en confrontación. Docentes denunciaron que los uniformados entraron con violencia excesiva y golpearon a varios de ellos.

Los oficiales afirmaron que los los agredieron al momento de salir del plantel.

Lee también

El ayuntamiento reportó un policía municipal herido de gravedad y tres patrullas dañadas.

La institución educativa informó que dos maestros quedaron detenidos.

[Publicidad]

Imágenes del interior del plantel muestran a policías que agreden a profesores y padres de familia. Otro video registra a maestros que lanzan piedras y objetos contra los uniformados.

Lee también

Según la versión del gobierno local, un menor de cinco años señaló al director del plantel como presunto responsable del abuso.

[Publicidad]

Desde la tarde de este martes, padres de familia de la escuela bloquean ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 29 para denunciar el supuesto abuso policial y que se esclarezca lo ocurrido.

La escuela emitió un comunicado en el que califica la intervención como arbitraria y denuncia daños en las instalaciones, entre ellos la malla ciclónica y una puerta, así como detonaciones de armas de fuego.

Lee también

[Publicidad]

Además los mentores exigen la liberación de los docentes y respeto a su integridad.

El cierre de la autopista ha provocado asentamientos vehiculares en toda esa zona del Valle de México y la opción para los conductores es la carretera federal México-Puebla y el Circuito Exterior Mexiquense.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

jecg/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]