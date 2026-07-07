Metrópoli | 07-07-26 | 19:57 |

Valle de Chalco, Edomex.- La gobernadora informó que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han realizado un millón de trámites que beneficia a más de 370 mil familias mexiquenses.

En los 125 municipios se han realizado estos que el 95 por ciento se ofrece de manera gratuita; se ha generado un ahorro superior a 278 millones de pesos al reducir tiempos, costos y traslados para la población.

Además se consolidan como una de las principales estrategias de la mandataria estatal Gómez Álvarez, para acercar , brindar certeza jurídica y eliminar barreras burocráticas.

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Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han recorrido ya más de dos veces el territorio estatal y están por completar una tercera vuelta a los 125 municipios mexiquenses. Foto: Especial.
Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han recorrido ya más de dos veces el territorio estatal y están por completar una tercera vuelta a los 125 municipios mexiquenses. Foto: Especial.

Dijo que en este esfuerzo participan más de 150 servidoras y servidores públicos de 31 dependencias federales, estatales y municipales.

“La justicia social es un principio de los gobiernos de la transformación que pone en el centro de las políticas públicas, la prosperidad, la justicia, la seguridad del pueblo aseveró.

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Por ello, “me complace estar aquí en Valle de Chalco, y juntos celebrar un millón de trámites y servicios que ofrecen las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”, precisó.

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Participan más de 150 servidoras y servidores públicos de 31 dependencias federales, estatales y municipales. Foto: Especial.
Participan más de 150 servidoras y servidores públicos de 31 dependencias federales, estatales y municipales. Foto: Especial.

Explicó que a través de estas jornadas, la ciudadanía puede realizar trámites como expedición de actas del Registro Civil, regularización de la propiedad, elaboración de testamentos, asesoría jurídica, licencias de conducir y otros servicios.

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“Hay acciones que tienen el poder de transformar y que adquieren mayor relevancia, cuando conllevan bienestar a la vida diaria de las personas, principalmente a los que menos tienen y alguien que nos ha pedido día con día que nosotros como servidores públicos atendamos a los que menos tienen y a los que más lo necesitan”.

Es “nuestra querida Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cumplir con lo que tanto nos has pedido”, manifestó.

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A su vez Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, destacó que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han recorrido ya más de dos veces el territorio estatal y están por completar una tercera vuelta a los 125 municipios mexiquenses, al llevar a las comunidades una forma distinta de gobernar: aquella en la que son las instituciones las que llegan hasta la gente para acercar servicios, resolver trámites y garantizar derechos.

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jecg/cr

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