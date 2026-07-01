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Nezahualcóyotl, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisó la atención a las familias evacuadas por la fuga de gas registrada en la colonia Benito Juárez y recorrió la zona donde continúan los trabajos de reparación del ducto.
La mandataria acudió al albergue instalado en el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, donde se encuentran 172 personas y 14 mascotas.
"Estamos convencidos de que el trabajo en equipo siempre da buen resultado. Por ello, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que apoyaron de una u otra manera para poner en seguridad a todos ustedes", externó la Gobernadora en un mensaje.
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De acuerdo con autoridades estatales, la emergencia se encuentra controlada y la reparación del ducto continúa en coordinación con el Gobierno de México.
Por recomendación de Protección Civil, las personas que habitan entre la calle Cariñito y la avenida Doctor Gustavo Baz deberán permanecer fuera de sus viviendas hasta que existan condiciones para su regreso.
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En las próximas horas se notificará a quienes viven en calles aledañas para que puedan reanudar sus actividades.
Fueron al menos 500 domicilios los que se evacuaron durante la madrugada, tras la fuga en un ducto de gas natural, que fue presuntamente provocada, de acuerdo con el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.
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vr/cr
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