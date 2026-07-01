Con 241 milímetros de lluvia acumulada durante junio de 2026, la cantidad de agua que cayó en la Ciudad de México superó el promedio histórico para ese mes, establecido en 126 milímetros, así como los 232 milímetros que se registraron en junio de 2025, año que tuvo una de las temporadas de lluvias más intensa que se ha registrado en la capital.

Así lo dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, al referir que con estos datos, se repite el fenómeno que se ha presentado desde marzo pasado, en los que todos los meses se han tenido lluvias acumuladas mensuales superiores a las de 2025.

“El año pasado, fue la temporada de lluvias más intensa en el registro; el año pasado en junio fueron 232 milímetros. Y ayer, con la lluvia de ayer, cerramos el mes de junio con 241 milímetros. Entonces, se repite lo que ha pasado desde marzo, abril, mayo y junio, donde hemos tenido lluvias acumuladas mensuales superiores a las del año pasado, reiterando que el año pasado fue la temporada más intensa y con más volumen de lluvia”, indicó.

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El secretario de Gestión Integral del Agua detalló que, durante este 30 de junio, el volumen de lluvia que cayó en la Ciudad fue de más de 15 millones de metros cúbicos. | Foto: Osmar Alvarado.

En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario precisó que la cantidad de lluvia acumulada desde el inicio del año hasta el 30 de junio, también supera la cifra registrada en 2025.

Mientras que el promedio histórico de lluvia entre enero y junio para la CDMX es de 224 milímetros, en junio del año pasado se alcanzaron 355 milímetros; y, en este año, al corte de junio, suman 453 milímetros, cifra superior a ambos parámetros.

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Esparza Hernández detalló que durante este 30 de junio, el volumen de lluvia que cayó en la CDMX fue de más de 15 millones de metros cúbicos, con precipitaciones generalizadas por toda la capital, pero más puntuales en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco e Iztapalapa.

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