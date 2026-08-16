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Miami. Al menos 5 personas han muerto en los últimos días por las graves inundaciones que afectan al estado de Indiana (Estados Unidos), y que han obligado a evacuar a cientos de personas.
"Mis condolencias a las familias y seres queridos de los cinco habitantes de Indiana que hemos perdido y a todas las familias cuyas vidas se han visto afectadas por estas tormentas. Por favor, sigan tomando en serio las inundaciones y manténganse alejados de las zonas inundadas", informó en un comunicado el gobernador estatal, Mike Braun.
En él, el gobernador republicano destacó que la Casa Blanca había aprobado su solicitud de una Declaración Presidencial de Emergencia tras una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que pondrá a su disposición hasta 5 millones de dólares para las labores de rescate.
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"La asistencia federal puede apoyar rescates acuáticos, colocación de sacos de arena y otras labores de contención de inundaciones, evacuaciones y refugios, suministros de emergencia, transporte médico, acceso de emergencia y traslado de equipos y recursos a las comunidades afectadas", explicó.
El estado de Indiana, en el norte de Estados Unidos, experimenta fuertes precipitaciones desde el pasado jueves, cuando Braun decretó el estado de emergencia estatal por las inundaciones repentinas.
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Braun aclaró que efectuaron más de 350 evacuaciones en el condado de Delaware y numerosos rescates.
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Las tormentas dejaron sin electricidad a 300 mil hogares de forma simultánea, incluidas ciudades enteras.
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El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, afirmó en la red social X que la capital estatal "está experimentando sus inundaciones más graves en más de 30 años".
En un breve video, pidió extremar precauciones a su población y seguir los avisos de las autoridades locales en caso de que sea necesario realizar evacuaciones. Además, indicó que han habilitado zonas de refugio para aquellos vecinos que tengan que abandonar sus hogares.
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Imágenes difundidas en redes sociales muestran algunos ríos completamente desbordados que han sumergido zonas residenciales, mientras los rescatistas emplean botes inflables para rescatar a los afectados.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo este domingo una alerta por inundaciones repentinas en la parte central del estado, donde espera que continúen las tormentas.
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