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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada por China.
El mandatario justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, según un comunicado de la Casa Blanca.
Un impuesto del 100% se aplicará a sistemas de aeronaves no tripuladas cuyo peso al despegue supere los 25 kilos, a aquellos equipados con cámaras térmicas, a estaciones de acoplamiento para drones y otros componentes.
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Además, se prevé un arancel del 25% para los drones más pequeños.
Según Trump, el objetivo es "fomentar la producción" de drones en Estados Unidos y "reducir la dependencia" de proveedores extranjeros.
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La empresa china DJI, fundada en 2006, ha acaparado más de dos tercios de los mercados mundiales de drones en los últimos años, según varios estudios.
Estos nuevos aranceles deben entrar en vigor en su mayoría el 3 de septiembre.
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