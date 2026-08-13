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Washington. Un tribunal estadounidense confirmó el jueves que los paquetes pequeños que ingresan a Estados Unidos pueden estar sujetos a tarifas aduaneras, una victoria para el presidente Donald Trump, quien había firmado un decreto en ese sentido.
El año pasado, Trump resolvió eliminar la exención de aranceles aplicable a paquetes valorados en 800 dólares o menos, argumentando que los envíos de bajo valor se utilizaban para eludir tasas y traficar drogas.
Esta decisión generó preocupación entre las pequeñas empresas que cuentan con menor margen de maniobra para absorber impactos económicos, a diferencia de grandes plataformas chinas como Shein y Temu.
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Ambas se habían visto afectadas cuando Washington eliminó previamente esa excepción para los productos de b.
Varios importadores habían presentado un recurso ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) de Nueva York, considerando que Trump había excedido sus competencias al suprimir esta exención.
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Aunque la demanda sostenía que el presidente carecía de autoridad para revocar la excepción, el tribunal dictaminó que la medida era legítima.
El republicano celebró esta "gran victoria" en una publicación en redes sociales, afirmando que la disposición se había convertido en un "enorme vacío legal para quienes evaden aranceles" y otros infractores.
"¡Gran victoria hoy en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos contra uno de los vacíos legales más reprehensibles de la política comercial estadounidense: la llamada exención 'de minimis'!", escribió en su red Truth Social.
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"Durante años, los remitentes extranjeros pudieron enviar paquetes valorados en hasta 800 dólares a nuestro país libres de impuestos, sin aranceles, y con mucha menos supervisión. Se convirtió en un gran vacío legal para quienes eluden los aranceles, así como en una vía explotada por traficantes de fentanilo, falsificadores y otros delincuentes para introducir productos peligrosos e ilegales en Estados Unidos", añadió Trump.
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Tras regresar a la Casa Blanca, en enero de 2025, el magnate republicano impuso aranceles generalizados a sus socios comerciales.
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Al mes siguiente, la Corte Suprema falló en contra de sus aranceles globales, determinando que Trump se había extralimitado en sus facultades al implementarlos. Aquello supuso un duro golpe a su capacidad para imponer aranceles a discreción.
Los aranceles sectoriales determinados por el mandatario no se vieron afectados por el fallo del alto tribunal y, desde entonces, ha recurrido a otras facultades legales para establecer nuevas tasas.
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