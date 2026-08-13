Toronto.- El ministro canadiense encargado del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, se reunirá este jueves en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para intentar llegar a un acuerdo antes de que la próxima semana entren en vigor nuevos aranceles a productos canadienses.

La reunión, a la que también asistirá la jefa negociadora canadiense, Janice Charette, fue confirmada este jueves por el gobierno de Canadá.

En julio, el presidente de EU, Donald Trump, anunció que a partir del 19 de agosto Washington impondrá aranceles del 50% a algunos productos canadienses en respuesta a lo que calificó como "continua discriminación" y "trato desigual" al comercio estadounidense por parte de Ottawa.

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Esos gravámenes se suman a los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre varios sectores canadienses, como el acero, el aluminio, la madera aserrada y automovilístico.

LeBlanc ya se reunió esta semana con Greer en Washington para intentar llegar a un acuerdo.

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Según señalaron medios canadienses, el gobierno estadounidense ofreció el martes a Ottawa rebajar algunos aranceles sectoriales.

El gobierno de Canadá rechazó la propuesta estadounidense e indicó a Washington que la entrada en vigor de los nuevos aranceles el 19 de agosto obligaría a Ottawa a tomar medidas contra EU, su vecino y socio comercial.

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