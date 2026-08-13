Durante la tarde-noche del miércoles, un vehículo terminó sobre las vías del tren en la colonia Santa María Tecomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde posteriormente fue arrollado por una locomotora.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Chiquihuite y Cerrada El Triunfo, hasta donde acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para realizar el rescate y retiro de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría llegado al sitio en aparente estado de ebriedad, dejó el automóvil sobre las vías y posteriormente se retiró del lugar.

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Minutos después, el tren pasó por la zona y embistió el vehículo, provocando daños materiales.

Tras recibir el reporte, bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para retirar la unidad de las vías.

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Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

El automóvil quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

LL