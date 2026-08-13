Bogotá. Un grupo de socorristas de Estados Unidos llegó a Colombia para ayudar en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes el país y que deja al menos 265 fallecidos.

"Nos emociona estar aquí para ayudar al gobierno colombiano con la coordinación de búsqueda y rescate, y (hacer) evaluaciones estructurales aquí en Colombia", dijo el socorrista Mike Eddy, del Grupo de Trabajo 1 de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia.

En un video publicado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia se ve a los socorristas a su llegada al aeropuerto de Bogotá el miércoles, antes de desplazarse a las áreas afectadas.

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Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Foto: AP

"Estamos contentos de estar aquí apoyando al gobierno colombiano en asesorar técnicamente para hacer lo que todos queremos, que es salvar vidas", afirmó otro de los brigadistas.

Estados Unidos informó ayer que, en respuesta a una petición del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, movilizó a dos equipos de rescatistas para apoyar en las labores de búsqueda en las zonas afectadas por el terremoto.

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"A solicitud de la Administración del presidente Abelardo de la Espriella, el Departamento de Estado ha movilizado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR en inglés) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia", escribió la entidad en X.

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El gobierno del presidente Trump ha movilizado un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres y equipos de búsqueda y rescate para apoyar las labores de respuesta del presidente @ABDELAESPRIELLA tras el terremoto en Colombia. @VATF1 ya se encuentra en el terreno. pic.twitter.com/EeqFV0bOr6 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 12, 2026

El equipo de rescate estadounidense se suma a la brigada mexicana de socorristas Los Topos Azteca y a centenares de rescatistas colombianos que, junto con miles de voluntarios, trabajan intensamente para salvar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros, principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.

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El terremoto ha causado la muerte de por lo menos 265 personas y más de tres mil 494 heridos, según el último informe del presidente De la Espriella.

El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 496 personas desaparecidas y 25 mil 872 familias afectadas.

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ss/mcc