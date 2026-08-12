Cali, Colombia. La brigada mexicana de socorristas Los Topos Azteca llegó este miércoles a la ciudad de Cali, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas.

Los rescatistas mexicanos, que operan de forma independiente, encabezados por su líder, Héctor Méndez, llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días tras los dos potentes terremotos de La Guaira que el 24 de junio causaron más de 6 mil 300 muertos, y fueron recibidos por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

"Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos", aseguró el brigadista.

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Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños.

"Esta es una situación fuera de lo normal y le pido a todos los que estamos trabajando en esto que hagamos un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos ejército, somos policías y somos voluntarios", agregó Méndez a periodistas, al lado del alcalde.

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"Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y que vamos a lograr que estas familias exitosa y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados", añadió el brigadista.

#Cali | Llegan a la ciudad los Topos Azteca para apoyar labores de rescate



Integrantes de los Topos Azteca, organización mexicana de voluntarios especializada en búsqueda y rescate, llegaron a Cali para apoyar las labores de emergencia tras el fuerte sismo que afectó diferentes… pic.twitter.com/i6qpjspysA — NariñoHoy (@HoyNarino) August 12, 2026

Los Topos Tlatelolco, otra brigada de rescate mexicana creada en septiembre de 1985, tras los terremotos, y que colaboran y operan bajo las normas de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, emitieron un comunicado en el que señalaron que "en respeto a la coordinación oficial de Colombia, no realizaremos un despliegue operativo; concentraremos nuestra ayuda en recolectar los insumos humanitarios solicitados".

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En respeto a la coordinación oficial de Colombia, no realizaremos un despliegue operativo; concentraremos nuestra ayuda en recolectar los insumos humanitarios solicitados.

📍 Centro de acopio: https://t.co/f6PcEtXBMQ pic.twitter.com/KDlsC20HiI — Topos® México (@topos) August 12, 2026

El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), David Tamayo, explicó que Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales para la búsqueda y rescate de las personas afectadas por el terremoto: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador.

🔴Atención: El director de la UNGRD, David Tamayo, explicó que Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales para la búsqueda y rescate de las personas afectadas por el terremoto: Israel, Estados Unidos, El Salvador y… pic.twitter.com/U2D1yMMoAp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 12, 2026

La UNGRD actualizó esta miércoles a 239 la cifra de fallecidos y dijo que 3 mil 755 sufrieron heridas por el terremoto.

El sismo deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24 mil 324 familias afectadas.

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Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevados se concentran en el centro y el suroeste del país.

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