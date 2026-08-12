La tragedia y el miedo se apoderaron del departamento del Chocó tras el devastador terremoto que sacudió a Colombia este 10 de agosto.

Sin embargo, en medio de la desolación y los escombros, se dio a conocer una historia de sacrificio que hoy conmueve a toda una región: la de Luis Alberto Rivas Salguero, conocido cariñosamente por sus allegados como "Lucho" o "Poca Lucha".

Cuando la emergencia golpeó con furia y las edificaciones cedieron, Luis Alberto no dudó en actuar.

Él logró salir con vida cuando las paredes de su vivienda se agrietaron y todo crujió, en Quibdó. Aun así, optó por ayudar a una persona que se quedó atrapada bajo las estructuras desplomadas, y la rescató con vida.

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Lejos de ponerse a salvo y escapar de la zona de riesgo, "Lucho" decidió regresar a las ruinas para tenderle la mano a alguien más. Sin embargo, la edificación colapsó de manera definitiva y él quedó atrapado bajo los cimientos.

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El sector de Medrano, en la entrada al Piñal, se convirtió rápidamente en el epicentro de la desesperación y la unión comunitaria.

Mercedes Palacios Moreno, tía de la víctima, relató cómo, desde las 8:40 de la mañana, casi 80% de los vecinos del barrio se movilizó por sus propios medios para remover los escombros.

La comunidad luchó sin descanso e incluso exigió de manera enérgica el apoyo de las autoridades en las labores de búsqueda, manteniendo viva la esperanza.

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Lamentablemente, tras horas de intensa labor, hacia las 3:00 de la madrugada fue hallado sin signos vitales.

"Hoy mi corazón se siente muy triste por tu partida inesperada hacia el reino del Señor, siendo víctima de este terremoto tan desastroso", expresó con profundo dolor su tía Mercedes a través de un conmovedor mensaje, reflejando el luto que hoy embarga a todo el barrio.

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La noticia también la confirmó un primo hermano de "Lucho", quien indicó que el hombre había logrado sacar con vida a una persona, pero al retornar a la estructura, esta colapsó.

El dolor de esta pérdida también tocó los corazones en el municipio de Yolombó, Antioquia. Desde la administración municipal, el alcalde Amador Pérez Palacio y la gestora social Nancy Olano extendieron un sentido mensaje de condolencias al padre del joven, el rector Luis Alberto Rivas Quejada.

"Lucho" es una de las 14 víctimas mortales que dejó el terremoto en el Chocó.

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El presidente Abelardo de la Espriella manifestó el martes que el temblor se cobró las vidas de de al menos 181 personas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó el miércoles la recepción de 202 cuerpos y autoridades locales hablan de más de 240 fallecidos.

El mandatario detalló que otras 2 mil 595 personas resultaron heridas en el oeste del país y que al menos 195 seguían desaparecidas, aunque las bases de datos gestionadas por la sociedad civil situaban esa cifra más cerca de 4 mil.

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Rescatistas y voluntarios trabajan sin descanso para buscar sobrevivientes bajo los escombros en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, las ciudades más golpeadas, mientras se agota el tiempo para encontrar —y rescatar— a víctimas con vida.

Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas son cruciales para sacar a los sobrevivientes, aunque ese umbral puede ampliarse si tienen acceso a comida y agua. *Con información de AP

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

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