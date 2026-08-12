Washington.- Estados Unidos informó que respondió a una petición del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y movilizó a dos equipos de rescatistas para apoyar en las labores de búsqueda en las zonas afectadas en Colombia por el poderoso terremoto de magnitud 7.4.

"A solicitud de la Administración del presidente Abelardo de la Espriella, el Departamento de Estado ha movilizado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR en inglés) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia", escribió la entidad en X.

La agencia estatal insistió en que mientras continúa la evaluación de la necesidades de los colombianos tras el terremoto, que ya deja al menos 240 muertos según recuentos de autoridades regionales, la Administración del presidente Donald Trump mantiene su compromiso de trabajar directamente con el nuevo gobierno de Bogotá.

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Washington también aseguró que "están preparados para ofrecer más asistencia en calidad de socio" del país sudamericano, a menos de una semana de la toma de posesión del ultraderechista De la Espriella, respaldado por Trump durante su campaña presidencial.

Este anuncio llega después de que EU confirmara el envío a Colombia de un equipo de respuesta ante desastres "para apoyar las operaciones críticas del gobierno, la programación y la coordinación general de la respuesta" y una ayuda de 15.5 millones de dólares destinada a alimentos, protección y evaluación de daños.

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El gobierno colombiano también se prepara para recibir ayuda internacional de México, Ecuador, El Salvador y Perú.

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El sismo, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en las regiones del suroeste y el centro.

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Según cifras divulgadas por De la Espriella, que declaró duelo nacional de tres días, se contabilizan al menos 181 personas fallecidas, aunque autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.

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