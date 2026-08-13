León.- Sin incidentes se desarrolla la segunda jornada del Examen Presencial de aspirantes a licenciatura de la UNAM; aunque algunos estudiantes llegaron tarde por el caos vial en la carretera Silao-León, y en bulevares de esta ciudad, por la movilización de una peregrinación de ciclistas que se dirige al santuario de San Juan de los Lagos, en Jalisco.

La prueba presencial comenzó a las 9:00 horas y algunos jóvenes llegaron hasta 40 minutos después.

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Gabriela arribó desde Puruándiro, Michoacán, al Hotel Real de Minas con su hija, aspirante a cursar la carrera de Odontología en la Enes León.

“Nos atoraron los sanjuaneros”, expresó en el barandal de acceso, justificando la tardanza al caminar “de prisa" hacia el acceso del hotel sede. “Ya va media hora que comenzó el examen”, respondió un empleado de la UNAM; su hija mostraba la boleta y la credencial para ingresar.

Otros llegaron antes de las 7:00 de la mañana y aprovecharon la espera para repasar la guía de estudios.

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La segunda etapa de exámenes de este día comenzará a las 13:00 horas y la cuarta y última fase del programa para la sede de León será a las 6:00 de la tarde.

La UNAM informó que espera 2 mil 041 estudiantes con registro para el Examen de Control Presencial que aplicará este 13 de agosto en la sede de León. Los estudiantes corresponden a los estados del Bajío.

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