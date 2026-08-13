A 30 años de su creación, la Fundación Politécnico será reconocida este viernes por la Lotería Nacional con un billete conmemorativo que circulará en todo el país como parte del Sorteo Superior 2894.

La asociación civil, constituida en 1996 por 151 egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha orientado sus actividades a apoyar a estudiantes y fortalecer espacios académicos mediante becas, infraestructura, laboratorios, equipamiento, formación profesional y vinculación con empresas.

Durante la develación del billete, el presidente de la Fundación Politécnico, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que el impacto de la organización debe medirse en los estudiantes que han podido continuar sus estudios, en los jóvenes que han obtenido una primera oportunidad profesional y en los espacios académicos que han sido modernizados.

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La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que los billetes de los sorteos permiten visibilizar causas e instituciones y señaló que la emisión dedicada a la Fundación reconoce tres décadas de trabajo en favor de las nuevas generaciones.

Para conmemorar el aniversario fueron emitidos 2 millones 400 mil cachitos, con el mensaje: “Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro país”.

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El Sorteo Superior 2894 se realizará este viernes 14 de agosto, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos.

La Fundación Politécnico fue presentada durante el acto como un puente entre el talento de la comunidad estudiantil y las oportunidades de desarrollo profesional y laboral.

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