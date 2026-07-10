El pato Merlín, que se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana durante los festejos del Mundial 2026, ya tiene su billete conmemorativo de la Lotería Nacional, el cual fue develado por la titular de la institución, Olivia Salomón, junto a sus dueños Karla Ivette Gómez López y sus hijos Cristian Gómez y Carlos Gómez, la familia del ave mundialista.

Por medio de un comunicado, la organización encargada de juegos y sorteos legales, detalló que la imagen del pato quedó impresa a través del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2891 y busca representar la memoria colectiva y la identidad nacional.

La titular de la Lotería Nacional expresó que Merlín terminó representando "algo mucho más grande" durante la justa mundialista, es decir, significó "la alegría de un pueblo y ese México cercano que conquistó el corazón del mundo".

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El Pato Merlín ya tiene su billete conmemorativo de la Lotería Nacional (10/07/2026). Foto: Especial

Cabe destacar que además de la popularidad de Merlín reconocida por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, el pato oficialmente ya es una marca registrada por su dueña, a quien el pasado 26 de junio le entregaron la constancia oficial que acredita la medida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Economía.

El billete conmemorativo destaca por la imagen del pato pekín de 2 años con su característica camiseta de la Selección Mexicana y su plumaje blanco. Este billete forma parte de un cachito de su historia que nació entre millones de mexicanas y mexicanos.

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Merlín se viralizó en redes sociales luego de ser grabado portando su camiseta de la Selección cuando acompañaba a sus dueños a vender agua en las calles de la capital del país.

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El Pato Merlín ya tiene su billete conmemorativo de la Lotería Nacional (10/07/2026). Foto: Especial

"Merlín nunca conquistó a la gente por ser un pato, la conquistó porque detrás de él siempre estuvo una familia mexicana”, expresó Olivia Salomón, quien además homenajeó a Karla Ivette Gómez por representar a "muchas mujeres mexicanas”.

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En el evento, su dueña Karla Ivette, agradeció el cariño recibido y destacó que este homenaje representa también a todas las familias trabajadoras de México que buscan el sustento en sus hogares.

En cuanto al Sorteo Superior No. 2891, Lotería Nacional informó que se realizará el viernes 24 de julio de 2026 y salieron a la venta dos millones 400 mil cachitos. El Premio Mayor consta de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

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