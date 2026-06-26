El “Pato Merlín” ya es marca registrada en México, por lo que solo sus dueños podrán utilizar ese nombre.

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron el registro de marca del pato a su propietaria, Karla Ivette Gómez López, tras recibir formalmente la solicitud el 22 de junio pasado.

El procedimiento se hizo a través del sistema de marca en línea (Marcanet), en donde se pidió el registro de “Pato Merlín”, así como “su diseño tridimensional, para la protección de servicios de educación, formación, entretenimiento, así como actividades deportivas y culturales, entre otros”.

Ello se vinculó a las solicitudes, identificadas con los números 3646513 y 3646554, que presentó Gómez López, dando inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Lee también Pato Merlín: de fenómeno viral a símbolo nacional; así han sido sus nuevas aventuras tras el éxito

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo entrega a la solicitante de una constancia oficial la cual acredita la presentación de dichas solicitudes, documento que da fe del inicio del trámite ante esta autoridad.

[Publicidad]

Merlín es un pato tranquilo, aunque en ocasiones puede protagonizar varias travesuras. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

Durante la entrega de la constancia a la familia propietaria, el Ebrard Casaubon expuso “que todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un procedimiento de análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar certeza, legalidad y transparencia en la protección de los derechos de propiedad industrial en México”.

Llerenas explicó que “es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”.

Lee también Sujeto en Yucatán intenta registrar marca del "Pato Merlín" ante el IMPI

[Publicidad]

Agregó que se debe reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.

“Con estas acciones, la Secretaría de Economía y el IMPI reafirman su compromiso de brindar certeza jurídica a las y los solicitantes, así como de impulsar la protección de la creatividad y los activos intangibles en el país”, explicaron.

Ello porque en semanas pasadas una persona de Yucatán presentó solicitud de registro, por lo que intervino la autoridad para proteger la marca de la familia Gómez López.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc