Madrid.- En España la gente se apresuraba a comprar gafas especiales para observar un raro eclipse total de sol el miércoles, mientras las autoridades advertían a quienes acudirán en masa a zonas rurales para presenciarlo que eviten cualquier cosa que pueda provocar nuevos incendios forestales.

A lo largo de una franja del norte y el centro de España, millones de personas disfrutarán de algunas de las mejores vistas de la Europa continental de este espectáculo celeste. Comenzará alrededor del atardecer, cuando el sol, la luna y la Tierra se alineen, sumiendo brevemente en la oscuridad a partes de la península Ibérica, además de algunas zonas en Groenlandia e Islandia.

La totalidad —cuando la luna cubra por completo la luz del sol— se prevé que dure menos de 2 minutos y medio, alcanzando su duración máxima frente a la costa oeste de Islandia. Para cuando llegue a una pequeña franja de Portugal y luego a España, esa fase se habrá reducido a alrededor de un minuto. El espectáculo terminará sobre el Mediterráneo.

Con el telón de fondo de las abrasadoras temperaturas veraniegas y los incendios forestales, las autoridades españolas han puesto en marcha un gran operativo de seguridad.

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El evento podría atraer al menos a medio millón de visitantes más, según las autoridades del país. La demanda hotelera a lo largo de la franja de totalidad del eclipse —incluidas las ciudades norteñas de A Coruña, Bilbao y Santiago de Compostela — se ha disparado.

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En Medinaceli, una localidad del noreste de España fundada en la época de los romanos en lo alto de una colina, los observadores se hicieron con los mejores puntos de observación en la hierba con varias horas de antelación.

“Debe de ser emocionante ver cómo llega de repente la oscuridad y la imagen del sol desapareciendo”, dijo Agatha Bak, una profesora de filosofía de 40 años que salió de Madrid hacia el pueblo al amanecer con un grupo de amigos.

Llegada de visitantes a zonas rurales

El Ministerio del Interior dijo que ha habilitado 350 puntos oficiales de observación en distintos lugares, incluyendo en la llamada “España vaciada”, zonas poco pobladas del interior del país. Además, se ha limitado o restringido el acceso a otros 123 puntos debido a las condiciones ambientales o a la presencia de obstáculos que podrían dificultar una evacuación.

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Hace apenas unas semanas, el incendio forestal más destructivo en la historia de España devoró 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas) y obligó a evacuar a decenas de miles de personas en Ávila, en el centro del país. Varios incendios más pequeños seguían activos en otras partes del sur y el centro de la geografía española.

Más de 33 mil 500 agentes de las fuerzas del orden se desplegarán en las zonas de observación y en los accesos, indicó el ministerio.

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“Las altas temperaturas, la sequedad acumulada de la vegetación y la elevada presión sobre espacios naturales por los desplazamientos previstos obligan a extremar las medidas de prevención”, afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Gran parte de España estará en alerta el miércoles por temperaturas que se espera que superen los 35º Celsius (95º Fahrenheit). La agencia meteorológica nacional, AEMET, contempla esas temperaturas en muchas de las zonas donde se observará el eclipse total.

La máxima prioridad de las autoridades es evitar incluso una sola chispa que pueda derivar en un incendio, como ocurrió en Ávila a finales de julio. Además, instan a los visitantes a no encender fuegos, no tirar basura y no estacionar en zonas con vegetación seca.

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Un cartel desplegado en las calles de Palma de Mallorca da recomendaciones a la gente para que observe de forma segura el eclipse total de sol. Foto: Jaime Reina/ AFP

Las gafas para el eclipse se agotan rápidamente

Las gafas especiales para eclipses son esenciales para una observación segura, incluso si solo queda visible una pequeña parte del sol.

“Para mirar al sol, siempre hay que usar la protección adecuada, y la más apropiada son las gafas para eclipses”, dijo Telmo Fernández Castro, director del Planetario de Madrid. Las gafas están fabricadas con filtros especiales que bloquean la radiación solar que puede dañar los ojos.

Durante meses, supermercados, grandes almacenes, museos y planetarios de todo el país han vendido o distribuido gafas para eclipses, y muchas farmacias se habían quedado sin existencias antes del miércoles.

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El martes por la noche, quienes se afanaban por conseguir un par hacían fila fuera de una tienda de fotografía en el centro de Madrid, donde un cartel pegado en la entrada decía: “Se venden gafas de eclipse”.

Una mujer salió triunfante y tranquilizó a quienes esperaban: “¡Tiene muchas cajas todavía!”.

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Barco navega cerca de Groenlandia con esperanza de verlo

Los observadores que esperan avistar al eclipse solar deberían pensar en Sverre Rudd.

Rudd, capitán del MS Spitsbergen, está navegando por las aguas de Rypefjord, en el este de Groenlandia, tratando de asegurarse de estar perfectamente posicionado para que sus 126 pasajeros vean el espectáculo. Durante todo el día, la gente se ha acercado a Rudd para preguntarle si ha acertado con el lugar - no puede haber ni una nube si quieren verlo.

“Haré todo lo posible", dijo Rudd. “Sacaré mis poderes de Superman”.

El eclipse puede resultar sorprendente para los pasajeros, que llevan experimentando 24 horas de luz diurna en un crucero de 17 días por lugares en su mayoría al norte del Círculo Polar Ártico.

De repente, durante dos minutos, estará oscuro.

Aun así, el ambiente en el barco polar reforzado para el hielo es de pura expectación.

“Todo el mundo está muy entusiasmado”, apuntó Rudd. “Cuando bajamos a desayunar antes, había una sensación como víspera de Navidad”.

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El precio de los hoteles se dispara en España e Islandia

Las habitaciones en Reykjavík, la capital de Islandia, costaban de media más de mil dólares para la noche del miércoles, mientras los islandeses se alistaban para su primer eclipse total de sol desde 1954, y el primero visible desde la capital desde junio de 1433.

Los precios eran aproximadamente el doble que en 2025, según el grupo de datos Lighthouse Intelligence. Pero los turistas, muchos de los cuales reservaron con años de antelación a precios exorbitantes, podrían sentirse decepcionados, ya que se esperan cielos nublados en la mayor parte de la isla cuando el eclipse alcance su punto máximo.

Las autoridades del país, que tiene menos de 400.000 habitantes, esperan hasta 20 mil visitantes extranjeros adicionales debido al fenómeno, que se produce durante una temporada alta turística ya muy concurrida.

El Hotel Keflavík, de 70 habitaciones, en el municipio islandés de Reykjanesbaer, estaba lleno de huéspedes que esperan ver alrededor de 1 minuto y 45 segundos de totalidad.

“La época del eclipse, por supuesto, ha sido muy exigente, y mucha gente acudió a nosotros con antelación, ya el año pasado”, comentó el dueño y gerente del hotel, Steinþór Jónsson.

Jónsson dijo que no había visto nada parecido desde 1986, el año en que abrió el hotel y el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder soviético Mijaíl Gorbachov celebraron una cumbre en Reykjavík.

“Cuando abrí el hotel, tuvimos la reunión de Reagan y Gorbachov. Fue una época muy ajetreada aquí", recordó con una sonrisa. "Aparte de Reagan y Gorbachov, el eclipse es lo más grande”.

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En varios puntos de España se han repartido 2 millones de lentes para ver el fenómeno. Foto:Maria Aguilella Pardo/ EFE

Locura de última hora en Reino Unido por conseguir gafas para ver el eclipse

El pronóstico de cielos despejados en gran parte del Reino Unido ha despertado un gran interés por ver este miércoles el eclipse solar, parcial en estas latitudes, con largas colas de última hora para comprar las gafas protectoras en las pocas tiendas que aún tienen existencias, ya que están prácticamente agotadas.

El entusiasmo por este fenómeno es tal que las cadenas de televisión emiten noticias desde España, donde se podrá observar el eclipse al 100 %, con declaraciones de astrónomos que han viajado para ver la ocultación del Sol dado que en el Reino Unido solo se podrá ver en un 90 %.

En territorio británico, este será el primer eclipse solar importante desde 1999, y se podrá ver después de las 18:00 GMT, algo que no se repetirá con esta magnitud hasta el 2050.

Algunas personas que se han quedaron sin gafas optarán por métodos caseros tradicionales, como proyectar la luz a través de coladores de cocina o cajas de cartón sobre el suelo.

Los puntos más altos y con horizontes despejados hacia el oeste-noroeste se han convertido en improvisados observatorios, como es el caso de Primrose Hill y Parliament Hill, en Londres, y también las playas de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra.

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