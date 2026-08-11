El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 está a punto de ocurrir, por lo que ya genera curiosidad entre los amantes de la astronomía.

El fenómeno astronómico tendrá su punto máximo de referencia alrededor de las 13:30 horas, tiempo del centro de México. La Luna pasará frente al Sol y, en las regiones que se encuentren dentro de la trayectoria de totalidad, bloqueará por completo su luz durante unos minutos.

Este Eclipse cautivará a millones. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cuánto durará el eclipse solar total de agosto de 2026?

De acuerdo con la NASA, el fenómeno completo se desarrollará durante varias horas mientras la sombra de la Luna recorrerá distintas regiones del planeta; por lo que se estima que, para quienes se encuentren cerca de la línea central de la trayectoria, la totalidad durará poco más de dos minutos. Sin embargo, el eclipse completo tendrá una duración de 4 horas con 20 minutos.

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¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto?

La totalidad del eclipse podrá observarse en zonas de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y España, además de una pequeña región de Portugal y el tramo del océano Atlántico que atraviesa la trayectoria.

En otros puntos de Europa, África y Norteamérica será posible observar el eclipse solar, aunque la intensidad dependerá de la ubicación.

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Eclipse Solar Total del 12 de agosto. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Cabe recalcar que, en México no será visible ni de forma total ni parcial. Por ello, las personas que quieran seguir el evento desde el país deberán hacerlo mediante una transmisión en vivo, como la que ofrecerá la NASA.

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¿Cómo observar un eclipse solar de manera segura?

Para quienes sí estén en una región donde el eclipse pueda observarse, la seguridad ocular es fundamental, ya que durante las fases parciales, nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección adecuada.

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Ante ello, la NASA recomendó utilizar anteojos especiales para observar eclipses,así como visores solares manuales u otros filtros diseñados específicamente para la observación solar. Los lentes de sol convencionales no son suficientes.

También existe la opción de utilizar un método de observación indirecta, como un proyector estenopeico, que permite ver la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin mirar directamente hacia el astro.

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