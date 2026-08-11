Cuernavaca, Morelos. - El traslado de las 305 mujeres privadas de la libertad del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil “Morelos”, en Atlacholoaya, al nuevo Centro Estatal de Reinserción Social Femenil ubicado en Cuernavaca, inició por la noche del lunes y concluyó esta madrugada, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La reubicación, según la SSPC, forma parte de la política del Poder Ejecutivo para mejorar el sistema penitenciario y avanzar hacia un modelo más eficiente, humanista y respetuoso de los derechos humanos, que favorezca la salud, higiene y bienestar de las mujeres, así como la protección del interés superior de sus hijas e hijos.

Penal femenil de Atlacholoaya, Morelos será geriátrico varonil; 305 internas ya fueron trasladadas. Foto: Especial.

De acuerdo con el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, el antiguo Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con capacidad para alojar a más de 500 internas, operará como un centro estatal de reinserción social geriátrico varonil, para atender a la población varonil adulta mayor que requieran cuidados especiales, por enfermedades crónico-degenerativas y/o discapacidad, así como aquella población que requieran cuidados especiales por enfermedades crónico-degenerativas.

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Este centro alojará a quienes se encuentren bajo una medida cautelar de prisión preventiva, medida de seguridad y/o pena de prisión que requieran medidas especiales de seguridad. Derivado de su infraestructura, será clasificado como un Centro Estatal de Reinserción Social con un nivel de seguridad baja.

Penal femenil de Atlacholoaya, Morelos será geriátrico varonil; 305 internas ya fueron trasladadas. Foto: Especial.

La SSPC informó que el traslado de las mujeres internas al penal de Cuernavaca, situado en el entronque de la avenida Plan de Ayala con la autopista México-Cuernavaca, se tomó a partir de un análisis integral del centro de Atlacholoaya, en el que se identificó la necesidad de disponer de instalaciones más dignas y funcionales, además de realizar trabajos de remodelación, rehabilitación y conservación en el inmueble anterior.

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Para llevar a cabo el operativo se desplegó un estado de fuerza de más de 200 elementos, con la participación de personal femenino de la Guardia Nacional, Policía del Estado de Morelos, Seguridad y Custodia, así como del Grupo Especial de Supervisión Penitenciaria.

Durante el procedimiento se contó con la presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSPC.

dmrr