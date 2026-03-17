El eclipse solar más largo del siglo: ¿cuándo será este evento astronómico?; esto se sabe

La NASA ha confirmado la llegada de un evento astronómico que promete captar la atención de los amantes de la astronomía: un eclipse solar que destacará por su duración y características poco comunes.

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El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha

El esperado eclipse solar ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y será considerado el más extenso del siglo XXI. Durante su punto máximo, la fase de totalidad del eclipse alcanzará una duración de 6 minutos y 23 segundos, superando ampliamente registros recientes.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y sumiendo en penumbra a varias regiones del planeta.

El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Las zonas privilegiadas donde se podrá apreciar la oscuridad total incluyen partes de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.

El punto donde el eclipse solar total alcanzará su mayor duración será en Luxor, un destino que ya se perfila como epicentro del turismo astronómico.

¿Se podrá ver el eclipse solar en México?

A pesar de la magnitud del fenómeno, la NASA ha señalado que México no estará dentro de la franja de totalidad. Esto significa que no se experimentará una oscuridad total ni cambios drásticos en la iluminación.

Además, el eclipse solar ocurrirá antes del amanecer en territorio mexicano, lo que dificultará aún más su observación. Por ello, no será un evento visible en el país.

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Recomendaciones clave para ver un eclipse solar de forma segura

Observar un eclipse solar puede ser una experiencia única, pero también implica riesgos si no se toman precauciones. La exposición directa al Sol puede causar daños irreversibles en la vista.

El eclipse solar más largo del siglo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Para una observación segura del eclipse, se recomienda:

Utilizar únicamente lentes certificados para eclipse solar o filtros especiales de grado 14

o filtros especiales de grado 14 Evitar mirar directamente al Sol , incluso por pocos segundos

, incluso por pocos segundos No usar lentes de sol comunes , cámaras, telescopios o binoculares sin protección adecuada

, cámaras, telescopios o binoculares sin protección adecuada No recurrir a métodos caseros como vidrios ahumados o filtros improvisados

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