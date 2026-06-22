Hoy lunes, el pato “Merlín”, luego de que asistiera a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, junto con la familia de su dueña, asistieron a registrar su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ante la viralidad que tuvo la imagen del pato con una camiseta de la Selección Mexicana durante los festejos en el Mundial 2026, Karla, dueña del ave, indicó que lo registraría ante el IMPI este lunes y que será solo por parte de ella, ya que muchas empresas la han buscado.

“El registro ante el IMPI será por parte mía, nada más”, enfatizó ayer en entrevista con EL UNIVERSAL.

De igual manera, comentó que no permitirá que empresas lucren con un integrante de su familia —como llamó a "Merlín"— al indicar que acudiría a realizar el registro de la imagen del ave.

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”No van a venir a lucrar otras empresas con algo que es parte de mi familia y que es meramente amor”, declaró Karla Ivette Gómez.

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Karla Ivette señaló que no permitirá el uso de la imagen del Pato Merlín a empresas, con excepción de la refresquera mexicana Corporativo Pascual.

“Yo no quiero ayudar a ninguna empresa, las empresas tendrán que venir a mí porque ya tendrá un registro. Pero la única empresa que sí quiero ayudar es Corporativo Pascual, es una empresa mexicana que sí quiero ayudar”, sostuvo.

"Merlín" en la mañanera de Sheinbaum

Esta mañana, "Merlín" y su familia acudieron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum; Karla, su dueña, compartió datos del pato más famoso de México, que permitieron conocer más sobre su vida.

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Durante la mañanera, la Presidenta informó que ayudará a la familia dueña del ave “en todo lo que necesite” para que tenga “una mejor calidad de vida”.

“Les vamos a ayudar en todo lo que necesiten, como cualquier mexicana y mexicano que necesite apoyo. Siempre vamos a estar”, dijo al agradecer a la señora Karla y sus hijos, dueños de Merlín, por aceptar la invitación para asistir a la conferencia.

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“Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, cuáles son sus problemáticas y el vínculo que establecemos”, dijo.

Viralidad llega a "Merlín", el patito que vende agua

La señora Karla, dueña del popular pato, compartió que se han vuelto virales en las redes y en los medios porque son “una familia trabajadora, que se levanta todos los días para ir por ese sustento”.

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En la misma conferencia, también anunció que registrará al pato “Merlín” como marca el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Horas más tarde, la dueña Karla, junto a su hijo, llegaron al IMPI para poder registrar el nombre del famoso pato como una marca.

Ambulantes ya venden peluches del pato “Merlín” en la CDMX

Vendedores del Centro Histórico de la Ciudad de México no han perdido el tiempo y ante la fama y popularidad nacional e internacional que ha tenido el pato "Merlín" ya venden peluches con su imagen.

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En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL por el centro de la capital de la República encontró que estos peluches ya se venden por 100 pesos.

“Trae la camisa de la Selección Mexicana”, destacan los vendedores.

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En calles del Centro Histórico ya venden peluches de "Merlín", el patito mexicano más viral del momento. Foto: Pedro Villa y Caña

Este fin de semana, tras convertirse en toda una celebridad, la Federación Internacional de Futbol Asociados (FIFA) anunció que “Merlín” es un embajador oficial de la Ciudad de México.

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aov/apr