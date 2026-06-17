En un Mundial donde las historias se cuentan dentro y fuera de la cancha, un protagonista ha logrado ganarse la atención de los aficionados mexicanos: Merlín, un pato pekín de dos años que pasó de acompañar a su familia en las calles a convertirse en un fenómeno viral.

Durante los festejos en el Ángel de la Independencia, por la victoria de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, Merlín llamó la atención de visitantes locales y extranjeros, llegando a protagonizar desde memes y estampas, hasta canciones.

Con una camiseta del equipo tricolor, un creativo collar y pequeños calcetines, Merlín se ganó el corazón de la hinchada, al desfilar junto a sus dueños por Paseo de la Reforma, vendiendo aguas embotelladas con un estilo único y una caminata pambolera.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Karla Gómez y su hijo Christian hablaron sobre el significado de Merlín en sus vidas, cuál es su rutina como “patrón del negocio” y como la nueva mascota no oficial de la fiesta mundialista 2026.

Merlín llegó a Christian hace dos años, como regalo de una clienta. Y, desde entonces, se ha convertido en un hijo más para Karla. “Es el hijo más chiquito. Mis hijos saben que él es el consentido, es el ‘hijo pródigo’ de la familia”, señaló.

Gómez describió a Merlín como un pato tranquilo y bien portado: no obstante, como todo niño, a veces tiene cambios de humor y realiza ciertas travesuras. “Le gusta romper los zapatos, le gusta el papel higiénico y también los cuadernos de mi hijo”, mencionó, entre risas, mientras Christian recibía mordiscos de Merlín, con intercalados meneos de plumas.

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