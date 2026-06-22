La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que ya se alista la reunión con el Grupo de Científicos y Expertos que analizan la explotación de las reservas de gas natural en yacimientos no convencionales.

“Ya va muy avanzado en una primera recomendación”, aseguró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional.

Mencionó que en los próximos días se presentará en la mañanera lo que han investigado los expertos y científicos, para que las personas puedan conocer sobre el tema.

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Como parte del análisis del fracking en nuestro país que hace su gobierno y en el marco de la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en abril que se vayan a meter a empresas trasnacionales a explotar petróleo a México.

“¡Cómo creen que nosotros, que hemos luchado tanto, vamos a entregar el petróleo a las empresas trasnacionales! ¡Pues no somos Calderón, no somos Peña!, expresó al referir que hay tecnologías que tienen en el exterior que probablemente se tienen que usar.

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“¡Nosotros no vamos a entregar nuestros recursos naturales al extranjero, cómo creen! ¡Imagínense, si es la esencia de la transformación!”, agregó al insistir en que no se puede seguir dependiendo de Estados Unidos en el gas no convencional.

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En su conferencia mañanera del 15 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el proyecto de soberanía energética y mencionó que se hará una evaluación de las posibles consultas con las comunidades ante la explotación del gas no convencional.

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“No vamos a hacer nada en contra de las comunidades, nada, porque nosotros no somos así”, recalcó la Mandataria federal al mencionar que se han hecho consultas en donde se han rechazado proyectos como Polos de Bienestar.

La Mandataria federal comentó que cuando se definan las zonas dónde pudiera utilizarse esta tecnología, debe haber una consulta.

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“Hay que ver si es una consulta nacional o es una consulta en la zona en donde puede haber esta explotación, porque finalmente van a ser las comunidades afectadas. Entonces, vamos una por una, una por una. Y a todos los grupos ambientalistas que se oponen a la fracturación hidráulica, lo que les decimos es que vamos a tomar una decisión responsable y obviamente vamos a escuchar a todos”, refirió Sheinbaum.

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